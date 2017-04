Un suicida kirguís es el autor de la masacre de San Petersburgo

Rafael M. Mañueco | Moscú

El Comité de Instrucción de Rusia (SK) anunció ayer que el autor del atentado perpetrado el lunes en el metro de San Petersburgo se llama Akbarzhón Dzhalílov y nació en Kirguistán el 1 de abril de1995, aunque era de etnia uzbeka. Se inmoló haciendo explotar la carga que llevaba consigo dentro del vagón cuando el convoy avanzaba a través del túnel desde la estación de Tejnologuícheski Institut hacia la de Sénnaya Plóshad.

El ataque acabó con la vida de 14 personas e hirió a casi medio centenar de personas. Según la portavoz del SK, Svetlana Petrenko, Dzhalílov recibió la ciudadanía rusa en 2011 y trabajaba en un taller de reparación de automóviles en San Petersburgo. Petrenko manifestó en declaraciones a la prensa que, según los análisis genéticos y las imágenes grabadas por la cámaras de seguridad, el joven kirguís fue también quien colocó otra bomba en la estación de Plóshad Vosstania, artefacto que no llegó a explosionar y que fue desactivado por artificieros de la Policía. En esa bomba, aseguró Petrenko, «se hallaron rastros genéticos de Dzhalílov».

De hecho, fueron los servicios de inteligencia de Kirguistán los que alertaron a Rusia de que un kirguís nacionalizado ruso podría estar detrás del atentado y se refirieron concretamente a Dzhalílov.

Fuentes de la investigación informaron a la agencia rusa Interfax que el autor del atentado está vinculado a algún grupo que combate en Siria contra el régimen de Bashar el-Asad, al que Rusia ayuda militarmente. Ayer precisamente, se encontraba en Moscú el ministro de Exteriores de Kirguistán, Erlán Abdildáyev. Durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, no pudo determinar si el terrorista pertenece al Estado Islámico o a otra organización terrorista. Los padres de Dzhalílov viven en la ciudad kirguís de Osh y están siendo interrogados por las autoridades. Amigo de las artes marciales El kamikaze tenía una cuenta en la red social rusa Vkontakte con tan solo 19 amigos. Pero formaba parte de un grupo llamado ‘Yo amo el islam’ y no ocultaba sus tendencias wahabíes. Había colgado muy pocas fotos y hacía tiempo que no actualizaba la cuenta. Según se desprende de su contenido, le gustaban las artes marciales y, antes de trabajar como mecánico, lo hizo como cocinero en un restaurante de sushi de San Petersburgo.