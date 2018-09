Un tiroteo en un banco Cincinnati deja varios muertos y múltiples heridos

Un tiroteo en un banco en Cincinnati, Estados Unidos, ha dejado al menos cuatro víctimas, entre ellas el tirador, y cinco heridos este jueves. Según han informado fuentes de la policía la situación está ya bajo control y el principal sospechoso ha sido neutralizado.

"He oído unos ocho disparos y me he arrodillado. Tal y como me agaché la policía empezó a llegar", ha asegurado James Walker, un testigo de lo sucedido, a la cadena estadounidense CNN. "Todavía estoy temblando", ha resumido Walker.

A pesar de que en un primer momento no se contabilizaron personas fallecidas, tras ser trasladadas al hospital fallecieron tres personas heridas, ha explicado el director de sanidad de la ciudad.

"Todo empezó con un tirador activo en el edificio, pero en poco rato la policía intervinó y le disparó tras haber disparado a varias personas", ha asegurado un agente de policía. Después, las autoridades han recomendado a los vecinos que permanezcan en sus casas hasta que se aclaren las condiciones del ataque.