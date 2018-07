Tres nuevos fallecidos por los incendios en California

Las autoridades han confirmado la muerte de dos niños y su bisabuela por el incendio que asola estos días California, con lo que ya son cinco los fallecidos debido a un fuego que ha obligado a las autoridades a evacuar a cerca de 38.000 personas en la región.

El alguacil del condado de Shasta ha informado de la muerte de tres miembros de una misma familia, si bien no dio a conocer sus identidades.

No obstante, según fuentes de la cadena NBC, los fallecidos son los hermanos James y Emily Roberts, de 5 y 4 años, respectivamente, y su bisabuela Melodie Bledsoe, quienes habían sido dados por desaparecidos horas antes.

Según la cadena, los tres se disponían a ser evacuados tras haber contactado con la policía cuando las llamas alcanzaron su casa.

Anteriormente, el incendio se había cobrado las vidas del inspector de bomberos Jeremy Stoke cuando combatía el fuego el jueves, y del operador de maquinaria Don Ray Smith, el viernes.

