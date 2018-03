Trump amenaza a la UE con una guerra comercial

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a la Unión Europea (UE) con una guerra comercial. En uno de sus constantes mensajes en Twitter, Trump ha señalado que "si la UE quiere incrementar más sus masivos aranceles y barreras a las empresas estadounidenses que hacen negocios allí, simplemente pondremos un impuesto a sus automóviles que llegan libremente a EEUU. Ellos imposibilitan que nuestros coches (y otros productos) se vendan aquí. ¡Un gran desequilibrio comercial!".

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!