Trump anticipa una "potencial tragedia humana" si hay más ataques en Siria

La situación en Siria continúa siendo de alta tensión militar y con consecuencias muy graves para la sociedad civil, por lo que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a este país, Rusia e Irán, que no lancen un ataque contra Idlib, el último bastión rebelde, pues ello dispararía una "tragedia humana" pocas veces vista.

"El presidente Bashar al-Asad de Siria no debe lanzar imprudentemente un ataque contra la provincia de Idlib. Los rusos y los iraníes estarían cometiendo un grave error humanitario si toman parte de esa potencial tragedia humana", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "Cientos de miles de personas morirían. No permitan que ello ocurra!", agregó.

La ONU y organizaciones humanitarias advirtieron que un ataque contra Idlib podría desatar una catástrofe humanitaria, a un nivel aún no visto en la guerra civil siria que ya lleva siete años. Las fuerzas de Damasco están ahora reuniéndose en torno a la provincia noroccidental de Idlib, donde están acantonados una serie de grupos rebeldes y combatientes extremistas, muchos de los cuales han sido catalogados de "terroristas" por las potencias mundiales.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!