Trump avisa a Rusia sobre Siria: "Los misiles van para allá"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en Twitter que el ataque contra el régimen sirio por su bombardeo con armas químicas del pasado fin de semana es inminente.

"Rusia dice que va a derribar todos los misiles que se disparen contra Siria.¡Prepárate Rusia porque (los misiles) van a venir, bonitos, nuevos e "inteligentes"! Ustedes (Rusia) no deberían ser socios del animal asesino de gas que mata a su propia gente y disfruta", ha escrito el presidente en Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!