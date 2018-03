Trump califica de "loco" al exvicepresidente demócrata Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 71 años, ha respondido con una andanada de insultos al exvicepresidente Joe Biden, de 75 años, quien ha sacado a relucir una vez más "la falta de respeto por las mujeres" del mandatario republicano. Trump ha escrito esta madrugada un mensaje dirigido al que fuera el número dos de Barack Obama: "El loco de Joe Biden está intentando actuar como un chico duro. De hecho, él es débil, tanto mental como físicamente, sin embargo, me amenaza, por segunda vez, con un ataque físico. No me conoce, pero él caería de forma rápida y dura, llorando todo el rato. ¡No amenaces a la gente, Joe!", ha apostillado Trump.

El tuit de Trump viene a cuento de unas declaraciones efectuadas por Biden el pasado martes en un discruso que pronunció en la Universidad de Miami en el que criticó los comentarios misógenos del actual presidente estadounidense. "Me han preguntado si me gustaría debatir con este caballero y he dicho que no. Si estuviésemos en el instituto, me lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza", ha afirmado Biden.

Comentarios lascivos

El exvicepresidente se refirió al video que apareció durante la campaña electoral en el que Trump haciendo comentarios lascivos sobre varias mujeres y fanfarronea sobre el supuesto poder que su fama le da para seducir al sexo femenino. En el vídeo, que data del 2005, afirma entre otras cosas: "Cuando eres una estrella, te dejan hacer, puedes hacerles lo que quieras. Las puedes coger por el coño, hacer lo que quieras". Biden recordó en la universidad que "el tipo" que hizo estos comentarios "se ha convertido en nuestro presidente".