Trump evita un golpe simbólico en el proceso de confirmación de Pompeo como secretario de Estado

Mike Pompeo, el director de la CIA que Donald Trump ha nominado para ser secretario de Estado, ha superado este lunes un trámite que se presentaba complicado en su camino hacia la confirmación para el cargo. Rand Paul, un senador republicano que había mostrado su oposición a confirmar a Pompeo en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta, ha decidido apoyarle en el último momento. Pompeo, y por extensión el presidente, Donald Trump, han evitado así un golpe que, aunque iba a ser sobre todo simbólico, no dejaba de ser golpe. Y esta misma semana se espera que el pleno del Senado ratifique al nuevo jefe de la diplomacia estadounidense.

Ninguno de los 10 demócratas en el comité de 21 miembros apoyaba el nombramiento de Pompeo. Paul, un republicano de tendencias libertarias, había anunciado que se opondría también. Y aunque eso no evitaba la confirmación en el pleno de la cámara, si creaba la perspectiva de un borrón histórico. Ningún nominado a secretario de Estado ha sido rechazado por el comité de Relaciones Internacionales del Senado desde que empezaron a votarles en el siglo XIX. Y desde 1945 no había habido un miembro del gabinete que llegara al cargo sin el apoyo de un comité (entonces lo hizo Henry Wallace a Comercio).

Paul, que aboga por menos intervenciones militares de EEUU en el extranjero, ha justificado su cambio de voto en varios mensajes en Twitter. Según ha explicado, ha hablado varias veces con el presidente Trump y también directamente con Pompeo. Y ha dicho que, finalmente, ha conseguido su objetivo: que el nominado a secretario de Estado considere “que la guerra de Irak fue un error y que ha llegado la hora de salir de Afganistán”.

After calling continuously for weeks for Director Pompeo to support President Trump’s belief that the Iraq war was a mistake, and that it is time to leave Afghanistan, today I received confirmation the Director Pompeo agrees with @realDonaldTrump