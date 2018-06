Trump frenará las separaciones de familias en la frontera

Donald Trump no es inmune a la presión ni, por supuesto, a los cálculos políticos. Este miércoles, tras varios días de indignación creciente, denuncias y críticas por la crisis humanitaria que ha abierto separando a familias de inmigrantes que cruzan sin papeles la frontera, y después de que se dispararan los miedos de los republicanos por el potencial efecto negativo de la crisis en las elecciones de noviembre, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que firmará una orden ejecutiva para frenar esas separaciones.

"Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar una orden ejecutiva en un rato que va a hacer eso", ha dicho Trump en unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de una reunión con varios miembros del Congreso y de su gabinete. Trump ha insistido en la importancia de mantener "fronteras fuertes" pero ha defendido que su Administración también tiene "compasión" y se ha mostrado confiado en que el Congreso, que mañana estudia dos propuestas de ley republicanas de reforma migratoria, apruebe algo que "iguale" el contenido de su orden ejecutiva.

El propio Trump, que ayer insistía en defender su decisión de aplicar la política de "tolerancia cero" que ha creado la crisis, había tuiteado esta mañana que estaba "trabajando en algo"

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends!