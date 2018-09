Trump y Kim Jong-un preparan su segunda cumbre

Estados Unidos y Corea del Norte cocinan la segunda cumbre presidencial. Kim Jong-un la ofreció por carta a Donald Trump el viernes y la Casa Blanca ya estudia la fecha. Tampoco había requerido mucho debate la anterior propuesta norcoreana: Trump sólo necesitó 45 minutos para aceptar la histórica y mediática cumbre de junio en Singapur. De aquella, tres meses después, sólo quedan las buenas intenciones y la sintonía personal entre ambos líderes. Sería recomendable que en la próxima abordaran garantías de cumplimiento para que el proceso de desnuclearización trascendiera las ampulosas promesas.

La carta de Kim Jong-un es muy cariñosa y positiva, ha aclarado Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca. Su principal objetivo es pedir y fijar otra reunión con el presidente, con la que estamos de acuerdo y ya estamos coordinando, continuó. En ella se subraya el vigente compromiso de centrarnos en la desnuclearización de la península terminó. La Casa Blanca no hará pública la carta si Pionyang no da su permiso.

Moon Jae-in, presidente surcoreano, agradeció el gesto y recordó que sólo el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte puede resolver el asunto. Moon, catalizador del deshielo, se reunirá la semana próxima con Kim Jong-un. Será la tercera cumbre entre ambos desde abril y la primera en Pionyang.

Desfile militar

La carta forma parte de la ofensiva norcoreana del fin de semana para reconducir un proceso que se había empezado a agriar tan pronto Trump y Kim Jong-un se despidieron en Singapur. El desfile militar para conmemorar el 70 aniversario de la fundación del país fue un guiño a Washington: Pionyang dejó los misiles intercontinentales en el garaje, centró los discursos oficiales en cuestiones económicas y obvió el desarrollo nuclear. Fue un gesto de buena fe, corroboró Sanders. Trump ya había agradecido la mesura. Gracias, presidente Kim. Los dos probaremos que todo el mundo está equivocado, dijo por Twitter en referencia al clima escéptico.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......