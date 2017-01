Trump y May acercan posiciones sobre la Otan y las sanciones a Rusia

lucía leal | washington

El presidente de EE UU, Donald Trump, dejó ayer clara su sintonía con la primera ministra británica, Theresa May, quien buscó acercar posturas con él en lo relativo al apoyo estadounidense a la Otan y la conveniencia de mantener, por ahora, las sanciones que ambos países impusieron a Rusia en 2014.

Mientras los medios estadounidenses especulaban sobre si podían convertirse en los nuevos Ronald Reagan y Margaret Thatcher, Trump recibió en la Casa Blanca a la líder británica, la primera dirigente extranjera en visitarle desde que asumió el cargo hace una semana.

«Estados Unidos renueva sus profundos vínculos con el Reino Unido, tanto militares como financieros, culturales y políticos. Tenemos uno de los grandes vínculos (que existen). Prometemos nuestro duradero apoyo a esta muy especial relación», dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta después de la reunión bilateral.

Esa «relación especial», como se conoce tradicionalmente el contacto entre Estados Unidos y su aliado británico, se ha visto reforzada por el apoyo sin tapujos de Trump al brexit.

Trump expresó su rechazo a los acuerdos de comercio multilaterales, pero se mostró dispuesto a cerrar tratados comerciales bilaterales con países, y May llegó a Washington con el objetivo de ser la primera en alcanzar un arreglo de ese tipo con el nuevo líder norteamericano. «Estoy segura de que un acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido está en el interés nacional de los dos países», afirmó May, quien aseguró que ambos gobiernos pretenden «iniciar de inmediato conversaciones de alto nivel» sobre ese tratado.

La conservadora May, quien a su llegada a Estados Unidos argumentó que lograría llevarse bien con Trump porque «a veces los (polos) opuestos se atraen», quiso aprovechar su visita para rebajar las tensiones que el nuevo presidente estadounidense ha generado con el continente europeo y con la Otan. «Señor presidente, creo que usted me ha dicho que respalda a la Otan al 100%», dijo May, ante lo que Trump articuló con los labios, sin emitir sonido, la palabra «cierto».

Los dos líderes también se mostraron de acuerdo sobre la necesidad de mantener las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por sus acciones en Ucrania, aunque May fue más enfática que Trump al respecto.