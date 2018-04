«Trump no está moralmente capacitado para ser presidente»

El exdirector del FBI James Comey dice en una entrevista creer que el presidente de EE UU, Donald Trump, no está «moralmente» capacitado para ocupar el cargo y afirmó que algunos aspectos de la actual Administración le recuerdan a las formas empleadas por la mafia. «Sí, pero no de la manera en que generalmente hablan sobre el tema. No creo que no esté médicamente capacitado para ser presidente, creo que no está moralmente capacitado para ser presidente», dijo Comey. | efe