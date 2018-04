Trump rebaja su tono belicista por el ataque químico en Siria

efe | washington

Después de varios días de amenazas no muy veladas por parte del presidente Donald Trump, Estados Unidos suavizó ayer su discurso sobre una posible acción militar contra Siria en respuesta al presunto ataque con armas químicas en Duma este pasado sábado, en el que fallecieron al menos 43 personas. El primero en dar un paso atrás fue el propio Trump, quien a primera hora del día utilizó su cuenta personal de Twitter para matizar sus palabras con las que el miércoles insinuaba que un ataque sobre Siria era inminente. «Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan inmediato», afirmó Trump en su twitter.

No obstante, horas más tarde el presidente puntualizó, durante un encuentro sobre comercio y agricultura que tuvo lugar en la Casa Blanca, que se tomarán «decisiones bastante pronto» acerca de Siria. «Veremos qué pasa. Estamos analizando la situación de manera muy seria. Es muy complicado que el mundo nos ponga en una situación como esa», agregó sin ofrecer más detalles.

En similar sentido se expresó ayer el secretario del Departamento de Defensa, James Mattis, quien durante una audiencia del comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes reconoció que, aunque cree que «se produjo» el ataque, aún se están «buscando las pruebas» que permitan tomar una decisión.

Por otra parte el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y actual candidato a dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró ayer que unos doscientos militares rusos fueron abatidos en el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la región siria de Deir al Zur.

«Un par de cientos de rusos murieron», respondió Pompeo al ser preguntado por el asunto durante la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su confirmación como máximo responsable de la cartera de Exteriores.

Se trata de la primera vez que un funcionario del gobierno estadounidense se refiere al número aproximado de combatientes rusos —en su mayoría mercenarios— abatidos en esa batalla, que se produjo cuando fuerzas fieles al presidente sirio Bachar al Asad cruzaron la zona de no agresión para atacar a las opositoras Fuerzas.