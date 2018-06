Trump recibe a Felipe VI con una promesa de visitar España

efe | washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que le «gustaría» viajar a España durante la recepción que tributó en la Casa Blanca al rey Felipe VI y la reina Letizia, a la vez que alabó la «excelente» relación comercial y de defensa bilateral. «Sí, me gustaría», dijo Trump al ser preguntado por un posible viaj a España al comienzo de su encuentro con Felipe VI y su esposa en el famoso Despacho Oval.

El anterior presidente, Mariano Rajoy, invitó a Trump a visitar España durante su visita a la Casa Blanca, el septiembre pasado, pero el nuevo Gobierno no ha mostrado ninguna urgencia en recibirlo. En medio de los gritos de los periodistas, Trump solo ha respondido a una de las múltiples preguntas que quedaban en el aire. ¿Planea viajar a España? «I will go to Spain» [Iré a España] , contestó, según recoge El País en su edición digital.

«Es un país precioso. Estuvimos en España no hace demasiado tiempo y nos encantó», ha dicho refiriéndose a él y su esposa Melania.

Para el Gobierno español, sin embargo, se trata de un huésped incómodo, enfrentado a los valores que Europa representa y muy impopular en España, pero con una invitación vigente del anterior Ejecutivo sobre la mesa que sería inamistoso retirar.

Trump destacó las «excelentes» relaciones entre los dos países, especialmente en el terreno comercial y militar, mientras que el Rey, que ha subrayado la «historia común» y «herencia compartida», especialmente visible en estados como Luisiana y Texas. «Hay muchos temas de interés común, compartimos esfuerzos en muchas áreas, pero hay una cuestión básica, que es el valor que damos a la democracia», añadió en este sentido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, recibieron a los reyes de España a la entrada de la Casa Blanca para mantener un encuentro que sirvió para poner el broche a la gira que Felipe VI y la reina Letizia han hecho por el país. Los reyes de España, con casi cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto y con algunos truenos que amenazaban tormenta, llegaron a la entrada de la puerta sur del complejo residencial, donde Trump y la primera dama les esperaban ante una alfombra roja.

Los dos matrimonios se saludaron con cordialidad en medio de la lluvia antes de posar juntos ante los medios gráficos y a continuación, accedieron al interior del edificio para firmar en el libro de honor y mantener un breve encuentro en el Despacho Oval. Es la primera ocasión en la que Trump se ve con Felipe VI, que ayer cumple su cuarto aniversario como rey.

La visita va a continuar con una reunión de los dos jefes de Estado con sus respectivas delegaciones en el despacho presidencial de la Casa Blanca para hacer un repaso de los principales asuntos de interés bilateral.