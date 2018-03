Trump sutituye a Tillerson por Pompeo como secretario de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha relevado a Rex Tillerson como su secretario de Estado. El anuncio de la salida de Tillerson, que será sustituido por el actual director de la CIA, Mike Pompeo culmina más de un año de desencuentros y tensiones entre Trump y el exdirectivo de la petrolera Exxon Mobil y llega en un momento trascendental para la diplomacia estadounidense, con las complejas y delicadas negociaciones directas con Corea del Norte en el horizonte cercano.

Trump, que ha dado la noticia en Twitter minutos después de que la avanzara 'The Washington Post', ha anunciado también que Gina Haspel relevará a Pompeo al frente de la CIA. La actual número dos de la agencia de espionaje será la primera mujer que ocupa el cargo.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!