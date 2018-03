La UE espera todavía convencer a Trump de evitar la guerra comercial

“La Unión Europea (UE) es un aliado cercano de Estados Unidos y seguimos creyendo que debe estar excluida de estas medidas”, respondía este jueves por la noche la comisaria de comercio, Cecilia Malmström, tras el anuncio de Donald Trump. La decisión del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) importado de terceros países –solo se salvan las importaciones de México y Canadá- era esperada y la primera reacción de Bruselas ha sido de máxima prudencia.

En la capital europea son conscientes del envite y están preparados para responder, aunque esperan esquivar el choque. De hecho, y pese a las advertencias de esta última semana, Malmström sigue confiando en la vía diplomática para evitar que la decisión desate una guerra comercial mundial. Y este sábado tiene previsto encontrarse en Bruselas con Robert Lightizer, veterano abogado y actual responsable de comercio de Estados Unidos. “Espero más claridad sobre este asunto en los próximos días”, ha dicho a través de su cuenta de Twitter.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.