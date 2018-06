La UE urge a prepararse para un fracaso de las negociaciones del brexit

Las negociaciones del 'brexit' no avanzan al paso que deberían. Hasta ahora “no ha habido progresos sustanciales” para resolver la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte” y todavía quedan pendientes “aspectos importantes” incluida la aplicación territorial del acuerdo de salida y el tratamiento que tendrá Gibraltar tras el divorcio. El aviso figura en el documento de conclusiones cerrado este viernes por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la reunión a 27 celebrada en Bruselas.

España mantiene su derecho de veto sobre el Peñón de Gibraltar y si no hay acuerdo previo entre Londres y Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá vetar la aplicación del acuerdo transitorio y el futuro pacto comercial. La discusión sobre el 'brexit' no ha durado ni quince minutos. No hay fisuras entre los 27 que desde el inicio del proceso han cerrado filas con el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

Compromisos asumidos

En su declaración, los 27 vuelven a recordar a la primera ministra británica, Theresa May, los compromisos que asumió en las dos últimas cumbres y le urgen a “intensificar los esfuerzos” para que el acuerdo de divorcio, incluido el período transitorio, pueda cerrarse “lo antes posible” y el pacto pueda aplicarse desde el 29 de marzo de 2019. El objetivo es cerrar un acuerdo entorno al mes de octubre.

“Hay que acelerar el trabajo para preparar una declaración política sobre la relación futura. Esto requiere más claridad así como propuestas realistas y factibles por parte de Reino Unido sobre las relaciones futuras”, señala el texto. El Consejo Europeo también urge a los gobiernos a prepararse para todos los escenarios posibles, incluido el fracaso de las negociaciones. "Este es el último llamamiento a poner las cartas sobre la mesa", ha avisado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.