La ultraderecha queda tercera y se afíanza como árbitro del gobierno en Suecia

efe | estocolmo

La opositora Alianza de centroderecha ganó ayer las elecciones suecas con el 39,6 % frente al 39,4 % del bloque gubernamental de izquierda, con el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) como segunda fuerza, según un sondeo de la televisión pública SVT.

De acuerdo con esta encuesta, difundida al cierre de los colegios electorales el Partido Socialdemócrata del primer ministro, Stefan Löfven, fue el más votado con el 26,2 % por delante del SD, con el 19,2 % y el Partido Moderado (conservador), con el 17,8 %.

Si se confirmase este resultado, la Alianza solo necesitaría que el SD se abstuviese en una hipotética votación parlamentaria para poder gobernar, aunque esta fuerza ultraderechista ha asegurado en campaña que exigirá condiciones para permitir un cambio de gobierno.

Las elecciones son un referendo sobre el bienestar y sobre la decencia», declaró ayer el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, tras votar en Estocolmo.

Los socialdemócratas —la fuerza que ha dominado la política sueca el último siglo, pero que parece abocada al peor resultado de su historia— son la única «garantía» para evitar que tenga influencia el SD, un partido «de extrema derecha y racista», dijo Löfven, que siguió haciendo campaña después en la periferia de Estocolmo.

Löfven aludía al cambio de estrategia de la Alianza, que, de ceder el poder hace cuatro años al bloque minoritario con más votos para aislar a la ultraderecha, habla ahora de gobernar, aunque tenga menor respaldo que el centroizquierda, dando por hecho que el SD se abstendrá o le apoyará en una hipotética votación en el Parlamento.

«Mi único objetivo es formar un gobierno de la Alianza», indicó el líder conservador y principal candidato a primer ministro, Ulf Kristersson, en una entrevista en la televisión pública SVT, después de haber votado en Strängnäs, al oeste de Estocolmo. Al igual que ha hecho en los últimos días, Kristersson no quiso especular ni con el apoyo a su partido, que podría obtener el peor resultado desde 2002, ni con la postura del SD, con el que no quiere negociar, pero cuyos votos necesita.

El dirigente del SD, Jimmie Åkesson, atacó en declaraciones a los medios, tras votar en Estocolmo, al Gobierno de Löfven por dar prioridad a la inmigración antes que al bienestar. Åkesson se negó a contestar a las preguntas de SVT, después de que la dirección del SD haya decidido boicotear a este canal, incluida la tradicional mesa redonda con todos los líderes políticos por una polémica en un debate hace dos días en esta cadena.

Unas declaraciones de Åkesson aludiendo a que los inmigrantes no encuentran trabajo porque no son suecos y no encajan, provocó que la responsable del programa reprobara al cierre del debate al líder del SD.