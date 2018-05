Un vídeo muestra un ataque desde un dron con gases lacrimógenos a periodistas en Gaza

Los palestinos muertos por el ataque del Ejército israelí en la represión de las protestas en la frontera de Gaza se elevan ya a un total de 60 -entre ellos Laila, una bebé de ocho meses-. Hay también 2.700 heridos, la mitad de ellos de bala o metralla, y siete son periodistas.

Las cifras enseñan la brutalidad del ataque de este lunes y la constante represión, así como las imágenes y el relato de los reporteros desplazados a la zona. En este sentido, la periodista de Al Jazeera Hoda Abdel-Hamid ha publicado un vídeo en Twitter en el que se ve cómo la prensa que cubre el conflicto es atacada con gases lacrimógenos lanzados desde un dron por el Ejército israelí.

Targeting journalists won’t make the Gaza problem go away : pic.twitter.com/vmAFyVv5zX

"Atacar a los periodistas no hará desaparecer el problema de Gaza", escribe Hoda Abdel-Hamid acompañando a las imágenes. El vídeo, publicado este lunes en Twitter y que ya han visto más de 70.000 usuarios, muestra cómo un dron se acerca hacia la zona en la que se encuentran los periodistas y lanza el gas. En las imágenes se ve a una de las reporteras con problemas para respirar.

Más tarde, la misma periodista ha publicado otro vídeo en el que se ve cómo un reportero, perfectamente identificado, es objeto de un disparo del Ejército israelí. "Esto también ha sucedido: seguro que los francotiradores de élite saben qué y hacia dónde apuntan", ha escrito Hoda Abdel-Hamid.

This happened too - pretty sure elites snipers know what and where they are targeting pic.twitter.com/faRx8GxcKd