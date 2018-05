Unas violentas tormentas de arena dejan cerca de un centenar de muertos en India

Al menos 95 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de las violentas tormentas de arena que han golpeado en las últimas horas los estados de Rajastán y Uttar Pradesh, en el norte de la India.

El temporal, que se inició el miércoles al anochecer, han provocado cortes de electricidad, bloqueado el tráfico, arrancado árboles y derruido edificios. Las tormentas de arena son un fenómeno común en esta parte de la India durante la estación estival, aunque no es tan usual el alto número de víctimas.

El estado de Uttar Pradesh ha sido el más afectado por el fenómeno meteorológico, con 64 personas fallecidas. La peor parte se la ha llevado Agra, la ciudad que aloja el Taj Mahal, donde han muerto 43 personas, aunque las autoridades indias han manifestado que la cifra podría aumentar.

Estado en alerta

El director adjunto de la Autoridad de Gestión de Desastres estatal, Sanjay Kumar, ha alertado que en este estado se mantiene la alerta, ante la posibilidad de que prosiga el temporal. Kumar ha explicado que muchas de las víctimas estaban durmiendo en sus casas cuando estas colapsaron por las intensas ráfagas de rayos.

En Rajastán, al menos 31 personas han muerto por el temporal y las tormentas de arena. El portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastres de Rajastán, Bijendra Singh, ha explicado que en este caso la mayor parte de los muertos y heridos sufrieron accidentes mientras se encontraban en el exterior y ha asegurado que las autoridades habían emitido una alerta "una o dos horas antes" del inicio de la tormenta.

"La peor tormenta en 20 años"

"Esta es la peor tormenta que he visto en los 20 años que llevo trabajando" ha declarado a la BBC el secretario de Gestión de Desastres, Hermant Gera. "Tuvimos una tormenta intensa en abril en la que murieron 19 peersonas, pero esta vez ha llegado durante la noche, cuando la gente dormía y no pudieron salir de sus casas".

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado en Twitter sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha asegurado que ha pedido la coordinación de los servicios estatales y regionales para asistir a los afectados por las tormentas.

Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM