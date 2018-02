Volkswagen ocultó sus pruebas en monos al fracasar el motor testado

Sin duda las autoridades deben prohibir inmediatamente la circulación de vehículos diesel por la ciudad. Los motores diesel son altamente perjudiciales para el sistema respiratorio y son los causantes de la mayoría de los casos de cáncer de pulmón, junto al tabaco, y de las más graves enfermedades bronquiales y pulmonares. Suecia ya ha prohibido la circulación de motores diesel por sus ciudades a partir del 2022, Volvo ha anunciado el cese de producción de coches con motor diesel, etc. etc. Claro en España como en África esto no va a ser así. Pero al menos hay que decir a quien compre un coche nuevo que no lo compre con motor diesel.