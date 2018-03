Los 10.000 de Industriales

Ayer por la tarde, mientras nuestros niños lo sasaban chachi entre alcohol y porros en el campus, pude recorrer los pasillos de varias facultades. La falta de alumnado propiciaba un paseo distendido por los diferentes departamentos de las facultades, y decidí hacer una breve parada por cuantos tablones de notas encontré. Suspenso, suspenso, no presentado, no presentado, aprobado, suspenso, suspenso, no presentado, no presentado. Se me heló la sangre. Mientras ellos disfrutan del momento, con el beneplácito de los papas, son incapaces de encontrar un solo segundo a lo larga del curso para dedicarlo a su formación. Ni siquiera con este sistema educativo que hemos ido degradando paulatinamente logran sacar adelante sus asignaturas. Me pregunto, debemos rebajar aun más el listón? Quizás con que consigan localizar su aula seria suficiente para lograr el aprobado.