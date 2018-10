105.000 dosis para librarse de la gripe en León

La campaña de vacunación contra la gripe de este año empezará el próximo martes 23 de octubre y se extenderá hasta el 14 de diciembre, con la incorporación de un nuevo suero tetravalente cuyo propósito es cubrir todas las posibilidades de circulación del virus B entre la población de hasta 64 años. De este modo se protege al vacunado con cuatro cepas gripales. Para los mayores de 65 años la recomendación se mantiene en los mismos términos, la de tipo adyuvada, que mejora la respuesta inmunitaria.

Así lo anunció hoy el consejero de Sanidad, Antonio Sáéz, que recordó que la vacuna es “universal, gratuita y voluntaria” para las personas que lo tienen recomendado y que tiene como objetivo “reducir la mortalidad y morbilidad asociada a esta enfermedad y el impacto social y sanitario de la gripe en la Comunidad”. No obstante, aconsejó solicitar cita previa para recibir la inmunización de forma escalonada.

En total, se han adquirido 660.000 dosis con las que atender la campaña, de las que 450.000 corresponden a la unidades adyuvadas (para mayores de 65 años) y 210.000 a las tetravalentes. De momento, no existe en el mercado una vacuna antigripal adyuvada que incorpore la tetravalente. Igualmente, la Consejería destinó 3,19 millones de euros al suministro vacunal, de los que algo más de dos corresponden a las primeras y 1,1, a las segundas.

En cuanto a la distribución inicial por provincias de las vacunas frente a la gripe, para las que queda un remanente para su uso según las necesidades, será de 45.180 dosis en Ávila (29.250 adyuvadas y 15.930 tetravalentes); 83.000 en Burgos (58.000 y 25.000); 104.905 en León (75.820 y 29.085); 39.832 en Palencia (27.259 y 12.573); 77.200 en Salamanca (55.850 y 21.350); 38.000 en Segovia (26.000 y 12.000); 23.530 en Soria (16.430 y 7.100); 120.995 en Valladolid (75.635 y 45.630); y 51.840 en Zamora (37.000 y 14.840).

Grupos de riesgo sanitario y social

Sáez también informó sobre otro de los cambios recogidos en las recomendaciones de vacunación establecidas por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud para la presente campaña, que se refiere a la incorporación de nuevos pacientes al grupo de riesgo sanitario. Se trata de aquellos que padecen enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico; hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples; fístula de líquido cefalorraquídeo; enfermedad celíaca; enfermedad inflamatoria crónica y personas de cualquier edad institucionalizadas de forma crónica.

Estos pacientes se suman a un grupo de riesgo sanitario que tiene recomendada la vacunación frente a la gripe y que, con carácter general, se concreta en personas adultas y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, inmunodeprimidos, etc.-; personas con discapacidad o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; niños y adolescentes, de entre seis y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y mujeres embarazadas, en cualquier momento del embarazo.

El consejero recordó que la gripe el pasado año fue de “especial virulencia, algo relativamente atípico”, y aseguró desconocer la difusión e incidencia del actual. No obstante, y dado que la vacuna es “efectiva como elemento de protección”, Sáez hizo un llamamiento, principalmente, a los trabajadores sanitarios, que cuentan con una baja incidencia en años anteriores. En este sentido, junto a cinco organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de la Sanidad -CSIF, CEMS, UGT, SAE y CCOO- y diez colegios profesionales sanitarios de la Comunidad, desarrollará una campaña para que participen activamente en la vacunación frente a la gripe, “pues forma parte del compromiso ético con los pacientes y con la protección de la salud”.

El pasado año, se vacunaron 10.326 profesionales de la Gerencia Regional de Salud, de los que 3.005 lo hicieron en el ámbito de Atención Primaria –un 34,68 por ciento del total-, y 7.321 en la especializada -28,53 por ciento-. En total, el 30,08 por ciento. Por su parte, 166 trabajadores de la Gerencia de Emergencias Sanitarias recibieron la vacuna, lo que supone algo más de la mitad, y también 5.108 de centros sociales -el 30,8 por ciento. Esta cifra, justificó Sáez, “probablemente sea mayor por la cercanía con la vacuna, pero que no se registra, aunque en cualquier caso debe ser mayor”.

Aumento general

Aunque se pretende elevar los datos de vacunación entre los profesionales, el consejero de Sanidad se mostró satisfecho con las de carácter sistemático, y que suponen “la principal medida preventiva, ya que no solo protegen a las personas inmunizadas sino que, al limitar el contagio entre individuos, dificultan la transmisión de enfermedades”.

Durante la campaña pasada, 530.950 castellanos y leoneses accedieron a la vacuna frente a la gripe, el 21,8 por ciento de la población.

Este dato autonómico, desglosado por grupos de edad, presenta diferencias lógicas. En menores de 59 años, el pasado año se vacunaron 115.778 personas -el 6,9 por ciento de la población-; entre 60 y 64 años inclusive, 43.170 -27,35 por ciento-; mayores de 65 años, 371.930 -62,04 por ciento-; y en concreto, a partir de los 75 años, 239.489 -un 72,2 por ciento-.

En cuanto a la población residente en centros de personas mayores, el número de vacunados alcanzó las 37.166 personas, nueve de cada diez de los institucionalizados. Por su parte, un total de 2.857 mujeres embarazadas también se vacunó.

Sáez destacó que tanto en porcentajes como en valores absolutos la campaña de 2017 superó ligeramente a los resultados de la anterior, lo que ha permitido a Castilla y León “mantenerse en lo más alto de los niveles nacionales, solo por detrás de La Rioja”. Por último, los servicios de prevención de riesgos laborales y mutuas de la Comunidad facilitaron el acceso a la vacunación a 9.847 trabajadores.