Las 27 camas del Monte San Isidro seguirán cerradas

carmen tapia | león

Las 27 camas del pasillo izquierdo de la planta tercera del Monte San Isidro permanecerán cerrada al menos quince días más pese a que al dirección del Hospital de León se comprometió con los trabajadores en ponerlas en uso el 1 de octubre. El gerente comunicó ayer la decisión a los trabajadores, que esperaban la puesta en uso de los puntos de hospitalización para «no tener que derivar a más pacientes a los centros concertados porque ahora mismo el hospital está casi lleno», aseguran desde UGT.

Además de las camas del Monte San Isidro, el Hospital mantiene cerradas otras 27 camas de la planta 12 del Hospital de León, que el año pasado sólo se abrió para atender a las personas afectadas por el brote epidémico de gripe. «Este año, para no cerrar plantas completas, han utilizado otro sistema que es el de cerrar camas en distintas plantas», asegura Faustino Sánchez. Para no tener que abrir todavía en el Monte San Isidro la dirección se plantea poner en uso ocho camas de la V2, una planta de observación situada en el Virgen Blanca. «Ahora mismo el Hospital está casi lleno y no entendemos la decisión de no abrir las camas todavía y por lo que nos tememos no es seguro que las abran dentro de quince días tampoco», asegura Sánchez. La dirección espera otros años a la epidemia de gripe para poner en uso las camas cerradas.

PARTE DE UN PLAN

El cierre de camas en el Hospital Monte San Isidro, que ya se anunció a comienzos del verano, formaba parte del anuncio de cierre para el Complejo Asistencial, que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública tildó de «atropello».

Por su parte, en una visita en aquellas fechas a la capital leonesa, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, defendió que Sacyl aplicaba «la lógica» a la hora de gestionar el cierre de plazas hospitalarias. La Junta sostiene que en el momento en que se considera adecuado, se volverán a abrir las camas cerradas.