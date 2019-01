Las 800 licencias ambulantes deben regularizarse ya

álvaro caballero | león

La entrada en vigor de la nueva ordenanza de venta ambulante hará pasar por las oficinas municipales o por la sede electrónica a los titulares de las casi 800 licencias existentes. Los vendedores de los mercadillos del rastro, la plaza de Colón, la plaza Mayor, las antigüedades de Fernández Cadórniga y el ecomercado del Conde tendrán que regularizar sus permisos entre el 14 de enero y el 22 de marzo, si no quieren que el 31 de marzo se da por extinguidos, como avisó ayer el Ayuntamiento de León, quien abundó que en que una vez realizada la criba se abrirá un proceso público para ocupar las vacantes que puedan generarse.

El documento debe registrar los datos del vendedor, la descripción de los productos o artículos de venta, las dimensiones de la instalación e, incluso, el vehículo asociado a la actividad. La identificación se tiene que acompañar de una declaración responsable en la que el titular del permiso compromete que está dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y en el IAE, dispone de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio de la actividad, reúne las condiciones y requisitos técnico-sanitarios o de otra índole exigidos, paga las tasas correspondiente, incluso los días en los que no se acuda al mercadillo, y se encuentra al corriente de pago de las obligaciones con la Hacienda pública, la Seguridad Social y la tesorería municipal. En el caso de tratarse de titulares procedentes de países no comunitarios, se exige además que estén en posesión de los correspondientes permisos de residencia y trabajo o de tarjeta de residencia para los comunitarios.

La administración municipal avisa de que no podrá realizarse la regularización si el titular de la licencia tiene deudas con el consistorio, bien por el impago de las tasas, que ya obligaron el pasado año a hacer una campaña específica para reclamar 71.700 euros que había arrastrados en impagos, o por la morosidad de otros tributos con la hacienda local. No se dejará pasar tampoco, como apuntaron ayer desde el equipo de gobierno del PP, los casos en los que haya «falta de uso reiteradas de la autorización por ausencia sin justificar en los mercados», dado que la ordenanza establece que en caso de no asistir tienen que motivarlo y que deben «comunicar, con 15 días de antelación, el disfrute de vacaciones por periodo no superior a un mes».

Los plazos de renovación de las autorizaciones se ajustarán al mercado específico para el que están concedidas. Los permisos vigentes en el mercado tradicional de productos agrarios de la Plaza Mayor y sus anexos de Plegarias y Puerta Sol, así como en el de antigüedades de Fernández Cadórniga y en el ecomercado del Conde tendrán que hacerse del 14 de enero al 1 de febrero; los del mercadillo de la plaza de Colón, que son más de un centenar, del 4 al 22 de febrero; y los del rastro, que superan los 420, del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019. Los titulares de autorizaciones de venta ambulante en varios mercados municipales, aunque con la limitación de una por mercadillo, «podrán solicitar simultáneamente la regularización de todas sus autorizaciones, en cualquiera de los plazos establecidos», según se anota en la comunicación oficial, que recoge que «simultáneamente con la regularización de sus autorizaciones, los titulares de autorizaciones de venta en vigor podrán solicitar su transmisión, permuta o cambio de titularidad, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente».

Las autorizaciones que se actualicen de manera correcta contarán con un periodo de validez de 10 años y, transcurrido el plazos, perderán su vigencia y no darán lugar a una renovación automática, salvo que la normativa vigente en su momento lo permita, como se recoge en la ordenanza, que reseña que habrá un nuevo procedimiento de adjudicación en el que se garantice «la transparencia y la imparcialidad». En el caso de las no renovadas podrán optar a ellas primero los que cuentan con licencia de marcadores pero no tienen puesto y luego de manera abierta, el resto.