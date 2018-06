«A León le ha ido bien con el PSOE; el PP ha parado los proyectos de desarrollo»

SUSANA VERGARA PEDREIRA | LEÓN

Es el primer candidato confirmado al Ayuntamiento de León. A un año vista de las elecciones, el socialista José Antonio Diez se somete a las preguntas de los internautas de la edición digital de Diario de León de manera abierta. La transcripción recoge la mayoría de las cuestiones. El resto de las cuestiones planteadas por los lectores se pueden leer en www.diariodeleon.es.

¿Cómo valora que el alcalde reivindique un futuro para el Emperador? ¿Puede ese edificio estar cerrado?

Pues como ya declaré públicamente, como un insultante cinismo. Después de tres años de gobierno de Antonio Silván y de cuatro de Emilio Gutiérrez, siete años de gobierno del PP en los que solo se ha puesto a la venta el edificio, es incongruente reivindicar a un partido que, por otro lado, fue el que compró este edificio para los leoneses y planteó un centro nacional en él. Este edificio no puede estar cerrado, como no puede estarlo la Ciudad del Mayor y por eso creo que un cambio en el Gobierno central es la mejor noticia para León.

Si en las próximas elecciones usted es elegido alcalde, ¿qué medidas reales pondría en marcha para que la juventud no tuviera que abandonar León?

Lo más importante es construir un tejido empresarial fuerte, en el que pongamos en valor nuestras fortalezas, los sectores logístico, tecnológico, bio, el turismo y la cultura que creen las sinergias para, desde ellos, generar empleo. Si conseguimos que estos sectores se consoliden como industrias, y es posible con el apoyo de las administraciones, los jóvenes tendrán empleo, que es la base para el asentamiento de la población. Además, es preciso fortalecer la universidad como eje de desarrollo para ese futuro laboral.

¿Si el PSOE gobierna acabará el Palacio de Congresos de León y buscará responsabilidades jurídicas por el dinero que se ha pagado a la empresa constructora por no hacerlo?

Sí. Si el Palacio de Congresos no está acabado es sólo responsabilidad del Partido Popular y, en concreto, de Antonio Silván, que siendo consejero paró las aportaciones que la Junta comprometió en el convenio firmado en 2009, lo que supuso pagar importantes indemnizaciones —casi 8 millones de euros— a la empresa por el retraso en la financiación, pero es responsabilidad del PP no de la empresa. León no tiene Palacio de Congresos y ha tardado cuatro años más de los necesarios en tener Palacio de Exposiciones por su alcalde actual, Antonio Silván.

¿Se ve como alcalde en las próximas?

Por supuesto. Creo que tenemos un equipo que es capaz de asumir la gestión de León con garantías y solvencia. Desde hace mucho tiempo he recalcado que ni PP ni Ciudadanos, que ahora nos gobiernan, tienen un proyecto de ciudad (de hecho han gastado más de 150.000 de todos los leoneses para encargar uno que no aportará nada que no sepamos). Lo más destacado del PSOE es que conocemos muy bien León. Amamos León y tenemos un proyecto para hacer que León tenga el futuro que todos los leoneses nos merecemos y pueden ganar.

¿Qué nota pondría al Gobierno y a la oposición de León?

A Antonio Silván y a su equipo más que una nota concreta diría que ni su trabajo ni su proyecto ni su gestión ni su lucha por León, en estos años, han sido suficientes; por lo tanto, un suspenso. A Ciudadanos, que les incluyo como parte del gobierno, les daría un suspenso aún más bajo porque no sólo han contribuido a lo peor del Partido Popular sino que, con sus vaivenes y ocurrencias, han impedido proyectos que todos los demás considerábamos esenciales para la ciudad. UPL ha cubierto el papel que ha querido asignarse, la reivindicación leonesista de una manera genérica y poco concreta. En gestión, con un solo concejal, creo que han desarrollado algunas iniciativas positivas. Aprobado raspado. En cuanto a León en Común y León Despierta creo que no han sabido plasmar ni trasladar ni los proyectos ni las ilusiones de quienes depositaron en ellos la confianza. No han sabido adaptarse al funcionamiento de una administración como el Ayuntamiento y aún creo que están muy perdidos. Creo que la única posición, y así la reconocen los ciudadanos y los agentes y sectores de esta ciudad, somos los concejales socialistas. Además de la crítica y la fiscalización de las decisiones, hemos sido capaces de presentar y aprobar propuestas más que interesantes pese a la renuencia del PP a apoyar. Ahí están las becas para libros y material, el incremento de las ayudas de emergencia social, el plan de retorno del talento, la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años o la propia la capitalidad gastronómica. Decenas de mociones y propuestas aprobadas.

¿Cuál es el problema para que no se entienda con Silván?

Porque Silván no entiende lo que quiere León y los leoneses, como ha demostrado por sus apuestas y su actividad política en todos estos años al servicio de Valladolid. Silván sólo se preocupa de sus abrazos, sus sonrisas, sus fotos, de él y de su futuro. A mí me preocupa León, me gusta León.

¿Usted realmente cree que la moción de censura y el Gobierno de Sánchez son una buena noticia para León?

Sí, seguro. Es una buena noticia para León. La historia certifica que a León siempre le ha ido bien con un gobierno socialista. Los que han parado los proyectos de desarrollo para León han sido, siempre, los responsables del Partido Popular. El PP, no olvidemos, acaba de aprobar los peores presupuestos para León en quince años y lleva siete años de paralización de iniciativas. Eso será difícil de levantar, pero estoy convencido de que sólo el PSOE lo puede hacer. Sólo el PSOE puede dar un futuro a León y, por eso, es una magnífica noticia para León el cambio gubernamental.

¿Qué opinión y balance hace de la no peatonalización de Ordoño en la que el PP ha optado por una simple reforma ‘barata’ de dicha calle?

Es un error gravísimo y es algo en lo coincidimos la mayoría de los leoneses. Invertir 429.000 euros en asfaltado y en sustituir jardineras, sin trabajar en movilidad y sostenibilidad, demuestra la escasa preocupación que por León tienen Silván y su equipo, en el que incluyo también a Ciudadanos. Hacerlo, además, sin arreglar los problemas del párking agrava la decisión. Era el momento de habilitar un carril bici y apostar por una peatonalización que beneficiaria el intercambio comercial, la imagen de la ciudad —con el eje desde el Palacio de Exposiciones al Casco Histórico— y la actividad social y cultural en el centro.

és: ¿Qué piensas hacer con el teatro Emperador?

El teatro Emperador es del Gobierno central y por eso vamos a intentar que se recupere su proyecto, aunque sabemos que el contexto no es el mismo. Iba a ser la sede del Centro Nacional de Músicas Históricas y lo primero que hay que hacer, con el objetivo último de recuperarlo para la ciudad, es sacarlo del listado de bienes a la venta. Eso es lo único que ha hecho el PP en siete años, intentar desprenderse de él. La última decisión, antes de la pataleta reivindicativa del alcalde, fue votar contra una enmienda socialista para que el teatro tuviera presupuesto.

La autonomía de Castilla y León, tras más de treinta años, sigue siendo contestada por la ciudadanía leonesa y, más crudamente, por el devenir en todos los conceptos, de la Región Leonesa. ¿Qué tiene previsto el PSOE en este sentido? ¿Es posible, constitucional, económica y socialmente una transición a un modelo autonómico más acorde con los intereses de León y de los leoneses?

He mantenido siempre que la independencia de León no debe ser de Castilla sino del Partido Popular que ha consolidado, con sus decisiones y agravios, la situación de León. Si se hubiera producido la política de discriminación positiva que necesita y merece León no estaríamos sufriendo ni las tasas de paro ni de despoblación que tiene León. Con políticas justas, con apuestas por León y su futuro, con mantenimiento de servicios y, claro que también, con el reconocimiento de León y lo leonés, no estaríamos hablando ahora de esto sino de futuro viable. Por eso es tan importante y necesario un cambio en la Junta de Castilla y León. Treinta años de castigo del PP a León ya son suficientes.

Usted decía que la independencia de León debería ser del PP. ¿No cree que es necesario un referéndum para que los leoneses podamos decidir?

He dicho públicamente que este referéndum no sería necesario ya que la gran mayoría de los leoneses coincidimos en cuál es el resultado y el sentir. Lo que debe independizarse León es del PP que, con sus políticas e iniciativas, ha conseguido llevar a León a los peores datos de empleo, de actividad y de población. Si al frente de la Junta estuviera el PSOE con políticas justas, discriminación positiva y reconocimiento de León y lo leonés no estaríamos hablando de esto y sí de futuro viable.

En su programa electoral llevaban la creación de una oficina de atracción de inversiones , creada ahora por el equipo de gobierno (León Up). ¿Me podría decir alguna gran empresa que se haya instalado gracias a la ayuda de esta? ¿No se dan cuenta que es tirar el dinero del contribuyente y que cada vez más jóvenes nos tenemos que ir terminados nuestros estudios universitarios?

Nada tiene que ver nuestra propuesta que implicaba a las instituciones, la patronal y los sindicatos, la universidad y todas las personas relevantes interesadas y preocupadas por León para crear un lobby en beneficio de León y los leoneses. Lo que han hecho PP y Ciudadanos es difícil de definir, una empresa que busca embajadores y pone en marcha páginas web. El resultado, coste alto para los leoneses y cero empresas y cero empleos.

¿Usted defiende crear empleo en su perfil? ¿Qué medidas tiene pensado para incrementar la creación de empleo en la capital y la creación del tan necesitado tejido industrial? León lo necesita.

Crear empleo es esencial para fijar población y crear futuro. Solo con la implicación de las administraciones públicas esto es posible. Hay otras ciudades e, incluso, autonomías que han creado las sinergias para que luego, empresas y emprendedores, creen más empleo. Las administraciones deben decidir cuáles son los ejes de desarrollo —en León, logística, turismo, sector biotecnológico, cultura, gastronomía, TIC, etcétera— y trabajar para que se asienten empresas con reducción tributaria, ayudas al empadronamiento, favoreciendo el autoempleo, la formación adecuada a los yacimientos de empleo y la adecuación de los estudios universitarios y la FP al mercado laboral... Decenas de cosas que el PP ni ha intentado y así somos la provincia que más población pierde, más se envejece y peor tasa de actividad tiene. Si no se ayuda y además se boicotea pasan cosas como la marcha de Vidriera o la renuncia de empresas a asentarse en León.

Usted ha acusado al alcalde de cinismo por reivindicar para León. Esta crítica no se entiende cuando es algo que debe hacer el alcalde. ¿Por qué le parece a usted mal?

Usted lo ha explicado perfecto. Es algo que debe hacer un alcalde desde el minuto uno de su toma de posesión. No sólo cuando en el Gobierno no está su partido. Mientras Antonio Silván no entienda que por encima de él y de su partido está León, la ciudad no puede contar con él. Es de gran cinismo, cinismo insultante lo califiqué, hacerlo cuando los nuevos ministros no han tomado posesión y no pedírselo a la Junta que lleva treinta años o a Rajoy durante tres años de Gobierno, aceptando recortes, paralizaciones, eliminación de proyectos... y sólo por no molestar a su partido y no echar a perder su futuro en él

¿Qué tiene que corregir León para recuperar el futuro?

En primer lugar, sus dirigentes. Mientras al frente del Ayuntamiento o de la Diputación estén los mismos que durante años frenaron, boicotearon y paralizaron proyectos esenciales para León poco se puede hacer. León tiene futuro, es más que evidente. Con personas que tengan ganas, ilusión y, por supuesto, ideas y nuevos proyectos. Mientras León ha estado parada, otras ciudades han emprendido sendas de desarrollo vinculadas a la logística, la estrategia tecnológica o, incluso, el desarrollo turístico. Adelantándonos y quitando oportunidades. Sólo con el relevo en las administraciones, el cambio político es posible, ese cambio de rumbo. Nosotros somos conscientes de esto y de la necesidad de que trabajemos por ello con todos los leoneses, y con todos los sectores.

¿Cuándo se va a tratar igual la limpieza de los barrios que la del centro de la ciudad?

Cuando gobierne el PSOE. Ya lo demostramos. En cuatro años de gobierno de coalición con UPL se consiguió canalizar más de 33 millones de euros en obras y equipamientos como los centros cívicos Ventas Oeste, Armunia, o los polideportivos de Luis Vives y Quevedo. Actuaciones de movilidad en todos los barrios, colectores, zonas 30, carriles bici... Lo que sí demostramos es que los barrios y quienes en ellos viven nos preocupan mucho.

¿Qué planes tiene para integrar el barrio de La Sal y la zona oeste de León con el resto de la ciudad? A pesar de la prolongación de Ordoño II y el soterramiento del Crucero existe una zona muy aislada al oeste de Fleming y sur de Quevedo-Párroco Pablo Díez, con unos terrenos sin uso al este de Fleming. Al margen todo de las obras de Adif.

La construcción del Palacio de Congresos y la eliminación del paso a nivel del Crucero y las sinergias vinculadas, eran nuestro proyecto. Si vive en León podrá ver que todo eso quedó paralizado en el mismo año 2012 cuando el PP llegó al Gobierno. Los socialistas siempre nos hemos sentido identificados y preocupados por esta extensa zona de la ciudad y sus residentes. Lo demostraremos en cuanto obtengamos la gestión municipal.

Dos cuestiones, la primera es referente al soterramiento del AVE, que decían no cumple tal y como está programado las necesidades de una ciudad como León en comparación de lo que está previsto en Valladolid. ¿Ahora que el gobierno es del PSOE exigirán la misma contundencia para que se corrija esta situación? ¿Qué se ha hecho desde el PSOE para atraer compañías ‘low cost’ al aeropuerto? Deberían fijarse más en Asturias, que lleva a cabo una política aeroportuaria extraordinaria.

Hemos sido muy duros tanto con la incompleta integración como con la incapacidad del PP para revitalizar el aeropuerto. El PP iba a invertir 400 millones en la integración ferroviaria en Valladolid y aquí la saldará con 20 millones y sin intermodalidad. Es muy difícil revertir estos proyectos y decisiones pero no dude de que seguiremos trabajando porque León tenga las mejores comunicaciones.