«A Mañueco se lo hemos puesto fácil y trabajaremos de la mano»

miguel ángel zamora | león

Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación Provincial de León y futurible candidato a la presidencia del Partido Popular en León, aseguró ayer que tanto él como el actual alcalde de León, Antonio Silván, pondrán las cosas fáciles al candidato a la presidencia del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: «Le hemos dicho que vamos a trabajar de la mano. Más fácil no se le puede poner. Hablamos con Alfonso para ponerle al corriente de lo que íbamos a hacer. Mañueco no ha influido en mi decisión, nadie de fuera de esta provincia ha influido. Vamos a trabajar primero por León y después por Castilla y León y vamos a dar muestras en poco tiempo de apuesta por la unidad y fortaleza del partido».

Majo protagonizó la tertulia El Filandón, que organizan Diario de León y La 8, que dedicó buena parte de su contenido a las cuestiones relacionadas con su candidatura a la presidencia del PP.

«No voy a negar que voy a ser candidato, pero hay que esperar los plazos que establecen nuestros estatutos y comenzaremos una nueva andadura. Mi intención es sumar, sumar y sumar voluntades. Todo el mundo tiene cabida en este proyecto. Debo mucho al PP y quiero devolver lo que pueda en la medida de mis posibilidades», explicó. «El orden lógico de los apoyos es contar primero con mi amigo y compañero Antonio Silván y luego con los presidentes comarcales. El gesto que ha tenido le honra, me ha abierto la puerta para que yo lo haga. El segundo escalón es el plano comarcal, por la estructura del partido en los 211 municipios de la provincia. El peso de la estructura territorial del partido recae en ellos y son los que me han empujado de una forma decisiva. Pensad lo que queráis pero han sido ellos los que me han llevado a tomar la decisión. Cuando consideren que no sirvo o que mis ideas no son válidas para mejorar, me retiraré a un lado», advirtió.

TRAICIÓN, NUNCA

«Jamás he traicionado a Antonio Silván y jamás lo haré. El presidente de Sahagún, Lupicinio Rodrigo, Michel del Egido de Santa María del Páramo, Alfonso Arias del Bierzo, Francisco García de la zona norte, Manolo García de Villaquilambre y Sindo Castro, de Astorga, me han arropado e impulsado para que diera el paso. Ninguno de los seis ha traicionado a Silván porque los resultados de las elecciones están claros. Coyanza 44-0, Sahagún 7-0 y los demás han sido casi lo mismo. Yo tuve conversaciones con Antonio y fue después de eso cuando decidí iniciar un proyecto que busca solamente sumar, sumar y sumar», aseguró.

«Espero que ni a mí ni a la provincia nos pase factura mi apoyo a Silván. Antonio será lo que quiera ser en el Comité Ejecutivo. La estructura de la provincia está clara y quiero que el secretario provincial sea del Bierzo por el peso que tiene la comarca. No hay nombres propuestos para ningún cargo, salvo el secretario que será una persona de mi absoluta confianza». Preguntado si podría ser Ángel Calvo respondió: «Muy posiblemente».

Eduardo Fernández «estará en los órganos de decisión, ha vivido momentos muy convulsos y ahora tiene que darme el testigo», explicó. «El proyecto de Majo para el PP pasa por escuchar antes de nada. Se aprende escuchando en los pueblos y lo que nos piden es que nos acerquemos a los jóvenes sin hacer populismo. Nos falta la conexión con dos décadas por detrás, en la brecha de los 20 a los 50 años. Dentro de pocos años, tenemos que darles el relevo y hacer que pasen al frente pronto. Todos los partidos tenemos que cambiar la actitud con los jóvenes».

SOBRE LOS BOMBEROS

No faltaron en la tertulia las alusiones a un clásico de la política provincial: el asunto de los bomberos. «Vamos a presentar las memorias y el estudio económico, pero además de los tres parques de primero y segundo nivel hay que contar con León y Ponferrada y al parecer, desde el punto de vista legal, hay que hacerlo de otra manera. El mapa se va a solucionar igual y a mediados de mes de mayo se presentarán los estudios. Además de bomberos profesionales expertos, habrá un responsable profesional en cada uno de los seis parques. Queremos darle a Ponferrada y a León cantidades acordes a su población. Es difícil explicarle al ciudadano por qué estamos haciendo los estudios durante varios meses cuando hay que solucionar los problemas de los incendios cuanto antes. Vamos a ponerlo en marcha y si León y Ponferrada hay que arreglarlos después, pues lo haremos. No tiene explicación que estemos así y va a haber que pedir responsabilidades a alguno. Tenemos el dinero, los recursos y lo tenemos todo, así que hay que ponerlo en marcha ya. Arrancar costará ocho millones y mantenerlo costará cuatro o cinco todos los años, pero lo vamos a hacer. La voluntad política es hacerlo, sólo hay que buscar la fórmula», dijo. «Los Ayuntamientos de León y de Ponferrada se están portando magníficamente. Me gustaría felicitarlos públicamente».

Majo apostó por las «autopistas de la comunicación» como destino de las inversiones de la Diputación. «También tenemos que aprovechar nuestros recursos. Leitariegos será nuestro proyecto estrella y hacer más eficiente la gestión de San Isidro».