Ábalos anuncia una inversión de 55 M para modernizar la línea de Feve en León

El Ministerio de Fomento prevé una inversión superior a los 55 millones de euros destinada a modernizar la línea de Feve en León. Así lo anuncia el máximo responsable de esta cartera, José Luis Ábalos, en una entrevista que la revista del PSOE de León, ‘Socialismo Activo’, publica en su número de noviembre.

El representante del Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que “existe una necesidad de modernización de las instalaciones de señalización” y cita como “inversiones importantes” la eliminación del bloqueo telefónico entre León y Guardo y las instalaciones de seguridad de toda la línea en la provincia de León. “Concretamente, entre León y Cistierna se implantará un bloqueo automático de vía única y entre Cistierna y Guardo un bloqueo de liberación automático. El importe estimado para esta actuación es de 30,85 millones de euros”, precisa el también secretario de Organización del PSOE, que añade que el proyecto “está redactado y en supervisión” y que “la previsión es aprobar e iniciar el procedimiento para licitar la obra antes de que finalice el año”.



Ábalos también detalla que hay una propuesta de inversión, “en proceso de revisión para su aprobación”, de otros 25 millones de euros. Las obras que se prevén son: refuerzo de puentes y túneles, actuaciones en trincheras, automatización y supresión de pasos a nivel, renovación de vía entre Aviados y La Ercina y entre San Feliz y Matallana y eliminación de árboles de gran porte, entre otras.



Integración de Feve

Respecto a la integración de Feve en León, el ministro de Fomento confirma en la entrevista que publica ‘Socialismo Activo’ que “la obra civil está finalizada” y que, actualmente, se traba ya en la modificación del enclavamiento ferroviario de la estación de La Asunción para la interconexión con el ramal tranviario. “Esta actuación consiste en la modificación y adaptación del hardware y software del enclavamiento, la modificación del puesto de mando local del operador de la estación de La Asunción para incluir la nueva relación entre el bloqueo del ferrocarril convencional con el tramo tranviario”, apunta, a lo que añade que la fecha prevista de finalización de este proceso es enero de 2019.



José Luis Ábalos también expone que, una vez finalizadas las obras, la puesta en servicio de las instalaciones “requerirá disponer del marco normativo y regulador necesario, desarrollado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), con la colaboración de Adif y Renfe”. Ábalos aclara que, hasta hoy, la RFIG (Red Ferroviaria de Interés General) “no contaba con ningún tramo de explotación tranviaria, por lo que la situación planteada en León es novedosa”. El ministro agrega que la primera fase de los trabajos para el desarrollo de este marco normativo ha concluido recientemente, “y en estos momentos se trabaja en la redacción y validación del Real Decreto que deberá aprobarse para desarrollar la nueva normativa”.



Ábalos recuerda que también falta que se resuelva el conflicto por la anulación judicial de la compra de 12 tranvías a Vossloh (actual Stadler Rail) promovida por el Gobierno anterior, de los que 4 ya están fabricados. “Renfe está sondeando posibilidades legales y financieras para que se pueda aprovechar el equipo dado que tiene intención de operar. Sin embargo, a fecha de hoy no sería responsable comprometer fechas”, concluye al respecto.



Torneros

En cuanto al polígono de Torneros, el ministro de Fomento precisa que, desde octubre de 2016, “el balón está en el tejado de la Junta de Castilla y León, que debe realizar un estudio que muestre la viabilidad socioeconómica de la actuación y, de acuerdo con ello, proceder para su desarrollo y comercialización”. Añade, sin embargo, que el Ministerio que dirige “es el principal interesado en su desarrollo, ya que a través de SEPES es su principal inversor”.



“En coherencia con esta circunstancia, y con nuestro compromiso con León, estamos trabajando para que la plataforma pueda beneficiarse de la inclusión del itinerario ferroviario Coruña-Vigo-Orense-León-Venta de Baños como parte del Corredor Atlántico en el nuevo Reglamento CEF, lo que facilitará la financiación”, dice. También confía en que “la utilización de la variante de Pajares por tráfico de mercancías facilitará la viabilidad de Torneros”.



Recuerda que el pasado día 17 de octubre el director general de SEPES, Alejandro Soler, recibió al subdelegado del Gobierno de León, Faustino Sánchez, y se comprometió a estudiar la viabilidad de la actuación, “motivo por el cual el próximo día 14 de noviembre hay previsto un viaje de trabajo de técnicos de la entidad para avanzar en esta cuestión”.



Corredor Atlántico y variante de Pajares

Sobre el Corredor Atlántico y su supuesta competencia con el Mediterráneo, Ábalos indica en la entrevista que “no sólo son compatibles, sino que el Gobierno los interpreta como una prioridad única” que “forma parte de las infraestructuras de integración con Europa” y que “por eso queremos conectarlos”.

Acerca de la variante de Pajares, el ministro aclara: “Mantenemos el horizonte de concluir los trabajos del proyecto global en 2020 y la puesta en servicio de ambos túneles una vez concluidos los trámites que garanticen su seguridad, ya que la puesta en servicio por separado no es posible de acuerdo con la actual normativa de seguridad”. La solución definitiva de anchos “es un aspecto bastante técnico que algunos quieren exprimir políticamente”, reseña, a lo que añade: “Nuestro compromiso es con los tiempos de viaje de los asturianos y con mejorar las conexiones ferroviarias de los puertos asturianos”.



Peajes y autovías

Ábalos reconoce en la entrevista que publica el número de noviembre de la revista del PSOE leonés que el peaje de la autopista León-Asturias “es un caso claro que muestra que no siempre se ha negociado con las concesionarias presentando suficiente atención al interés público”, en alusión al hecho de que en 2002 el ministro Cascos amplió el plazo de la concesión, que inicialmente era hasta el año 2021, hasta el año 2050. Confirmó que se va a mantener el actual esquema de bonificaciones (30% para los vehículos pesados y 50% para los ligeros a partir del quinto paso mensual pagado con VIA-T).



Respecto a futuras bonificaciones, aclaró: “La postura del Gobierno es que necesitamos encuadrarlas en un Pacto de Estado por las Infraestructuras que incluya su financiación. Se trata, como he dicho muchas veces, de avanzar hacia la sustitución del sistema actual, que presenta claras inconsistencias y desequilibrios, por un modelo único para el sostenimiento de las autovías y autopistas españolas”. Sin embargo, Ábalos anuncia que asume el acuerdo alcanzado con la Junta para sacar en tráfico pesado de la León-Astorga, y que, incluso, se está acelerando su tramitación. “Hemos remitido una propuesta de convenio a la concesionaria y estamos a la espera de respuesta”.



Confirma que Fomento continuará este año avanzando con la tramitación del resto de los 4 tramos intermedios restantes de la autovía León-Valladolid entre Medina de Rioseco y Valverde Enrique, después de formalizar el contrato para la redacción del proyecto Villanubla-La Mudarra y La Mudarra–Medina de Rioseco. Asimismo, informa de que los tramos leoneses de la Ponferrada-Ourense están todos en redacción y que, en la provincia de Lugo, se acaba de formalizar el contrato para la redacción del proyecto de la circunvalación de Monforte de Lemos.