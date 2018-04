Los abogados de los jugadores de la Arandina dicen ante el juez que todo es una "fantasía"

La declaración hoy de nuevos testigos en la investigación que el Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero realiza de los supuestos abusos sexuales de tres exjugadores de la Arandina CF sobre una menor de 15 años ha arrojado pocas novedades y ha reafirmado a las partes en sus posturas. En este sentido, los abogados de la acusación particular, Fernando García Puertas, y popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor a través de Luis Antonio Calvo, se han mantenido en su posicionamiento de que se trata de un caso de presunto abuso sexual, ya que los investigados sabían que era menor de 16 años. Por su parte, los representantes de dos de los futbolistas, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, han insistido en que se está ante "una fantasía" de la denunciante que ha ido creciendo "como una bola de nieve" con el paso del tiempo, en palabras de uno de los letrados, Rafael Uriarte. Los abogados han realizado esas manifestaciones después de que hayan pasado esta mañana por el Palacio de Justicia de la capital ribereña cuatro nuevos testigos.

Se trata, entre otros, de un menor amigo de la denunciante y de uno de los integrantes del grupo de whatsapp del que formaban parte dos de los futbolistas investigados, en el que, según recoge uno de los informes policiales remitidos al Juzgado, se hizo referencia a unas supuestas relaciones sexuales, mantenidas, según se entiende, con la menor el 23 de noviembre, y que ha dicho que no recuerda nada al respecto. Ha declarado además una joven relacionada con uno de los exjugadores de la Arandina, Carlos Cuadrado, alias "Lucho", a quien uno de los abogados ha identificado como novia del futbolista, y que ha que dicho que estuvo wasapeando entre las 19:30 y las 21:30 horas del día de autos, el 24 de noviembre, con el jugador.

Luego se fueron a tomar algo en el bar existente en los bajos del inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos e incluso, en un momento dado, pasó la supuesta víctima quien les habría saludado.

Además, por videoconferencia desde un juzgado catalán se ha escuchado a uno de los participantes en un campus de fútbol que tuvo lugar en Aranda los primeros días de diciembre, donde habría conocido a la denunciante, y quien habría afirmado que no apreció ningún comportamiento extraño en ella. Los abogados se han referido a la fecha en la que tuvieron lugar los hechos investigados ya que el análisis de los teléfonos móviles arrojó, según se ha recogido en un informe policial, un chat de whatsapp entre dos de los encausados y otros dos futbolistas, en el que se referían a unas relaciones sexuales mantenidas, según se entiende con la denunciante, el 23 de noviembre. Sin embargo, tanto en la denuncia como en las posteriores declaraciones, se ha mantenido en todo momento que los presuntos abusos sexuales tuvieron lugar un día después, el 24. Para los abogados de la defensa esta disparidad en las fechas es anecdótica, y García Puertas ha considerado que podría deberse a una errónea configuración del teléfono móvil; mientras que Calvo lo ha relacionado con que la conversación tuviera que recuperarse después de su borrado y la fiabilidad del programa que lo ha hecho. Por contra, para la defensa es un dato fundamental que confirmaría que el 24 de noviembre no pasó nada en el piso de Aranda donde la víctima dice que sucedieron los hechos.