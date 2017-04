El absentismo escolar y las agresiones a los padres se disparan entre los menores

miguel ángel zamora | león

La Brigada de Menores de la Policía Local, el Grupo Paidos, ha detectado en el primer trimestre del presente año un aumento muy significativo de los casos de absentismo escolar y de las agresiones de menores a sus padres, como nuevas fórmulas de delincuencia en el sector de los jóvenes que tienen hasta catorce años de edad.

Pese a que siguen existiendo episodios de botellón, que se organizan de forma mayoritaria fuera del casco urbano de la capital, donde la jurisdicción ya no corresponde a la Policía Local y se puede evitar así la intervención de los agentes, ya no es el consumo de alcohol uno de los principales quebraderos de cabeza para las fuerzas del orden en el Ayuntamiento de León. El importante aumento de los casos de menores de edad que son sorprendidos utilizando los juegos de apuestas, en alguna de sus múltiples vertientes o el consumo de la marihuana, que también se ha disparado en este sector de la población, son parte de los quebraderos de cabeza entre los responsables de mantener el orden entre los menores de edad en la ciudad.

Un oficial, Santiago Llamazares, y ocho agentes, integran la Brigada de Menores, que pretende incorporar al menos dos efectivos en cuanto sea posible para hacer frente a las necesidades del servicio en sus múltiples ámbitos.

«La época del botellón no es que haya pasado, pero no es nuestra primera preocupación», advierte Llamazares. «Los chavales van experimentando nuevas fórmulas y saben que si salen de la ciudad, ya no es nuestra demarcación y no podemos actuar. Entonces, siguen organizando de vez en cuando encuentros de este tipo, pero intentan guardarse en la medida de lo posible para evitar nuestra intervención».

LIMITACIONES PENALES

Por debajo de los 18 años de edad, el ámbito penal es muy limitado a la hora de castigar los comportamientos delictivos. «Básicamente lo que podemos hacer es notificar lo sucedido a las familias y poner el caso en conocimiento de los padres. El problema radica en que a veces es peor la situación que hay en casa que la que tienen fuera. Por eso quizá sería más interesante sustituir las sanciones que se imponen por medidas educativas, que podrían ser más efectivas», explica Llamazares, responsable de esta sección de la Policía Local desde su creación en el año 2008.

Según consta en el informe más actualizado de los que se tienen constancia, Paidos firmó 14.253 actuaciones en los últimos doce meses, 155 por consumo de alcohol en la vía pública, 98 por tenencia de drogas, 87 por absentismo escolar y 154 en el marco de asuntos humanitarios. El ámbito más activo en este apartado es el de los quince años, solamente inferior a los asuntos tratados con jóvenes de más de 18 años, que ya son jurisdicción de otros estamentos en la policía municipal.

Paidos registró 183 actuaciones generadas por conflictos de origen familiar y 170 por conductas antisociales. «En algunos casos, hemos llegado a intervenir ante auténticas palizas de hijos a padres. Tuvimos un caso en el que los dos se dieron de una manera espectacular...», recuerda preocupado el oficial.

La Policía León tuvo constancia en este periodo de 34 episodios de amenazas, insulto o acoso. Tuvo que intervenir en 52 discusiones (se consideran como tal las peleas, las amenazas, los insultos o determinados episodios de acoso) y en tres supuestos se dio fe de la existencias de lesiones.

Tres menores de edad fueron sorprendidos en el último ejercicio realizando labores de venta ambulante o mendicidad y a 133 niños hubo que prestarles servicios de carácter humanitario, por necesidades de corte variopinto.

El ámbito de actuación no se circunscribe en exclusiva al territorio nacional. Hubo 156 actuaciones con menores extranjeros.

Pese a que se detectaron 87 episodios de escolares que no estaban en clase durante el horario lectivo, los controles fueron numerosos. Se realizaron 663 en diferentes centros educativos del área urbana de la capital y se llevaron a cabo 773 reportajes fotográficos. Hubo 3.386 vigilancias en zonas de ocio y 359 controles a establecimientos en los que se realizaban labores de venta o exhibición de artículos prohibidos a menores.

ASUNTOS GRAVES

Hubo asuntos cuya gravedad obligó a llegar a los juzgados. Tres episodios de robo con violencia y otros tres más de agresión sexual. En el área escolar se tuvo constancia de un caso de acoso por el que fue identificada una persona menor. En total, sobre los delitos graves y menos graves, se produjeron 14 identificaciones de menores y tres detenciones.

Por los siete delitos contra el patrimonio que se registraron, se practicaron tres detenciones. Por delitos contra la salud pública se emprendieron 40 actuaciones que arrojaron otras tres detenciones.

«Este apartado nos preocupa especialmente porque estamos viendo que los chavales no tienen la percepción de que el consumo de determinadas drogas, como a marihuana, puedan ser perjudiciales para su salud. Te dicen que es relajante, que no tiene efectos nocivos y lo más grave es que además se lo creen de verdad. Se está instaurando una cultura con la marihuana que tenemos que erradicar. Además, conlleva emparejados otros problemas paralelos, como los robos a los padres o a los abuelos, que por ser familiares directos no denuncian, pero que sufren las consecuencias. Los chavales se llevan joyas de casa, las venden en las tiendas de compro oro y luego es imposible recuperarlas», explica preocupado Llamazares.

La Fiscalía de Menores ha recibido 155 comunicaciones por actuaciones de estas características. «Estamos reforzando nuestro ámbito de trabajo con el fiscal a la vista de este panorama», insistió el oficial.