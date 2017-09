El acoso escolar en el punto de mira

A. Calvo | León

La sociedad ahora está «más sensibilizada» con el acoso escolar, una problemática que cada vez lleva a más niños a las consultas de los psicólogos y de la que cada vez se toma más conciencia porque se hacen públicos más casos. El acoso escolar o el bullying es algo diferente a las peleas habituales entre los niños. El acoso se trata de una relación de poder basada en el miedo, en la que el acosador o los acosadores, durante un periodo sostenido en el tiempo, «insultan, difaman, amenazan, chantajean, difunden rumores, pegan, roban, rompen cosas, ignoran o aíslan a otros de manera sistemática», como especifican desde Anar, la asociación nacional de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. El caso que destapó el Procurador del Común sobre la historia de un pequeño que durante cuatro cursos sufrió constantes vejaciones de sus compañeros del colegio Maristas San José de León ha sacado a la luz algunas debilidades del sistema y de los protocolos que existen para atajar estos casos.

La psicóloga clínica del Centro de Psicología Conductual Raquel Fernández Benéitez destaca que los colegios están siendo cada vez más conscientes de esta problemática «y ahora se está abordando seriamente. Los centros no querían hablar de este asunto porque da mala prensa, pero cada vez la gente es más sensible y no se calla». Estar atentos a los cambios de los niños, sobre todo si son bruscos y radicales, son algunas de las señales que recomienda observar, tanto para las niños acosados como para los acosadores, porque ambos precisan de tratamiento, unos para empoderarse y otros para ser capaces de asumir sus acciones y ponerse en la piel del otro. En muchas familias, ante los problemas de conciliación, el tiempo con los hijos baja en cantidad de horas y en calidad. Sin embargo, para Fernández Benéitez, es fundamental «la comunicación con los niños, observarles y pasar tiempo con ellos, dando importancia a los asuntos que de verdad la tienen».

«Hay un poder por encima, sobre todo en el caso de menores, y es la Administración, que debe tomar cartas en el asunto, porque en Inspección muchas veces se lavan las manos y es allí donde debe resolverse el asunto», resalta el presidente de la Felampa, la federación de Ampas de los colegios públicos, Arsenio Martínez, quien incide en que ésta es una problemática «que hay que tomarse muy en serio», para lo que propone, a través de un programa curricular, «formar a los alumnos en valores, aunque sea recortando horas de otras materias». Su homóloga en las Ampas de los colegios católicos, Esther Barthe, ya avanzó que a principios de octubre su federación tratará este asunto en una reunión extraordinaria, en la que se debatirán, entre otros asuntos cómo abordar esta lacra. «Hay muchas lagunas legales y se debe analizar cómo abordarlo», indica, para añadir que esta situación es general, tanto en los públicos como en los concertados, por lo que es preciso «plantearse nuevas metas», incluso cómo deben actuar los profesores con niños violentos, «cuando también tienen las manos un poco atadas».

De inmediato

Los profesores de la pública, a través del portavoz de la Junta de Personal Docente, Javier Fernández, reclaman a la Administración actualizar los protocolos existentes, «para poder actuar inmediatamente» y exigir a los inspectores «que en ningún caso tengan una actitud complaciente». «Los protocolos han sido insuficientes», también destaca el secretario general de Castilla y León del sindicato de docentes de la concertada FSIE, José Francisco Bernardos, para añadir que es preciso reforzar todas las medidas para que sean «efectivas, contundentes, claras y no se dilaten en el tiempo».