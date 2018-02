Los acusados por la trama de Orozco Building sostienen que son inocentes

miguel ángel zamora | LEÓN

Los dos acusados de un supuesto delito de apropiación indebida que se enfrentan a una pena de seis años de prisión cada uno acusados de quedarse con 372.000 euros correspondientes a 18 clientes que habían entregado cantidades a cuenta para una promoción de 90 viviendas en San Andrés del Rabanedo, se declararon ayer inocentes en la primera de las dos jornadas del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial.

Los pisos finalmente se pudieron entregar, pero los clientes perdieron las cantidades que se les había exigido como señal antes de formalizar el contrato y quienes finalmente adquirieron la vivienda, tuvieron que volver a pagar los inmuebles desde el principio, en muchos casos con precios más caros de los que se había estipulado.

El primero de los procesados aseguró que desde el año 2008 ya no formaba parte de la sociedad. Confirmó que después de haber pedido un primer crédito de 7,5 millones de euros a una entidad financiera se vio en la necesidad de solicitar un segundo crédito de otros 2,5 millones más, que se le negó. Rechazó haber manifestado durante la investigación del caso que el dinero de los anticipos de la promoción de León se hubiese destinado a sufragar otras dos obras en Benalmádena (Málaga). «Si dije eso, no me expliqué bien. Lo que nos daban para la obra de aquí iba para la obra de aquí». Cuando la fiscal le preguntó por qué entonces no se había devuelto el dinero a los clientes, no encontró argumentos: «No podíamos devolverlo, no había dinero». No fue la única pregunta de la fiscal que se quedó sin respuesta. «Según consta en actuaciones», explicó Mónica Alonso «la obra costó 10,5 millones de euros y ustedes ingresaron 11 millones entre los créditos y las entregas a cuenta. ¿Qué hicieron con el dinero?», inquirió la representante el Ministerio Público. «No sé si los compradores se quedaron sin vivienda o no», repuso el sospechoso. «Yo me aparté de esa sociedad». Para él, hay un trasfondo oculto: es una venganza de una entidad financiera de León: «Les molestó que cuando nos negaron el segundo préstamo, se lo pidiéramos a otra entidad y nos lo concedieran. No es cierto que las viviendas se entregasen libres de carga a los compradores», aseguró. «Se les informó de que había una segunda hipoteca porque había sido necesario pedir un segundo crédito. Si hubiésemos sido conscientes de que había un embargo no habríamos seguido recibiendo dinero a cuenta. Nos enteramos porque nos lo dijo un cliente, a nosotros nadie nos notificó que había un embargo». No supo explicar, sin embargo, por qué motivo cuando se cambió de administrador la empresa, se puso en manos de una persona insolvente.