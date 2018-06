Adif ultima los proyectos que completarán la integración del AVE con otros 12 millones

álvaro caballero | león

El armazón del cajón ferroviario de la integración del AVE ya tiene forma. Al menos, en superficie. Completados los muros pantallas y la losa hasta superar el cruce del antiguo paso a nivel del Crucero, que permitió reabrir el martes la avenida Doctor Fleming después de más de cuatro meses de obras, la intervención mira ahora al subsuelo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ultima el proyecto de instalaciones, seguridad, catenaria y el enlace de vía desde la salida de San Andrés del Rabanedo hasta el entronque del tramo León-La Robla de la línea de alta velocidad. El contrato, que se espera sacar a licitación en las próximas semanas, rondará los 12 millones de euros, según fuentes del organismo estatal, que trabajan con un calendario en el que los trabajos se solaparían antes de final de año con el remate de la obra en curso para que toda la infraestructura esté lista a finales de primavera o principios de verano de 2019.

Sin estos proyectos complementarios no habrá paso de los trenes en la continuidad hacia Asturias. El fondo de saco, que obliga a los convoyes a realizar la maniobra de desvío por el Enlace Sur y demora los tránsitos alrededor de 20 minutos, no se deshará hasta que no se completen las labores de instalaciones, seguridad y catenaria, además de que se cubra el espacio de vía hasta conectar con el tramo León-La Robla. El proyecto que está en obras sólo abarca la ejecución del cajón ferroviario: desde las inmediaciones de la estación de autobuses, donde comienza la rampa de descenso, hasta superar el paso a nivel del Crucero, desde el cual se verá emerger la vía para llegar en superficie a la altura de la calle La Luz.

Andenes subterráneos

El encargo a la empresa adjudicataria comprende la adecuación de todo este espacio, que suma en total 1,14 kilómetros, de los cuales el soterramiento completo se queda en 585 metros, en los que irán los andenes subterráneos y las vías. En superficie, el contrato se complementa con la adecuación urbanística del pasillo por el que antes transitaba el tren, donde se colocarán grandes lucernarios para dar luz a la planta inferior, y la ampliación de 450 metros de la actual estación para posibilitar los embarques de las relaciones de los trenes de alta velocidad con Asturias y Galicia. La actuación firmará una factura de 24,85 millones de euros, según la oferta presentada por la adjudicataria, menos de la mitad de los 50,8 millones en los que se había licitado.

El plan marcado por los responsable del Adif establece que antes de final de verano se iniciará la excavación subterránea. Por el momento, ya están colocados los muros pantalla a los lados, enclavados a 14 metros de profundidad, y se ha colocado la losa de hormigón armado encima del terreno. Las máquinas tendrán que vaciar la tierra que queda por debajo para dejar diáfano el cajón ferroviario para colocar los carriles. La programación de Adif marca que en el último trimestre de este ejercicio, la empresa o empresas que se hagan con los contratos de instalaciones, seguridad y catenaria puedan iniciar sus trabajos, mientras en superficie se continúa con la adecuación urbanística y se hacen los remates oportunos.

El objetivo es que antes de final de año esté entregado el proyecto de integración y que, en la primavera o comienzos del verano de 2019, se cierren las actuaciones complementarias que se van a contratar ahora y que tendrá un presupuesto adicional de alrededor de 12 millones de euros. Si no se producen desvíos en esta programación del organismo dependiente del Ministerio de Fomento, en el segundo semestre del próximo año podrían cruzar por la ciudad los trenes hacia el norte y noroeste peninsular, sin tener que desviarse por el Enlace Sur.

La conexión necesitará que, dentro del encargo que se ultima en estos momentos, se incluya además el encargo para la ejecución de alrededor de 1,5 kilómetros de vía: la distancia que va desde el final de la integración hasta la entrada en el tramo de la línea de alta velocidad León-La Robla.