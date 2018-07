Air Nostrum deja en tierra a cerca de medio centenar de leoneses en Málaga

A. Calvo | León

La salida del vuelo de Air Nostrum de Málaga a León del pasado domingo estaba prevista para las 18.00 horas, pero ese avión nunca despegó. Tras el anuncio de un retraso, finalmente se canceló y los cerca de medio centenar de pasajeros leoneses que regresaban a casa —el avión es de 50 plazas— finalmente tuvieron que coger un avión cerca de las diez de la noche para volar a Madrid, donde la compañía puso a disposición de los viajeros un autobús que finalmente les dejó en el Aeropuerto de León cerca de las cinco de la madrugada. Desde la compañía confirmaron ayer a este periódico que la cancelación se debía a «causas operativas de la compañía», aunque no especificaron el motivo concreto que dejó a los 44 leoneses sin el vuelo directo de Málaga a León, que suele durar una hora y veinte minutos.

«Primero, a algunos pasajeros les llegó un mensaje en el que se les informaba del retraso, pero en la pantalla el vuelo seguía saliendo», explica uno de los leoneses afectados por la cancelación, quien explica que tras el anuncio del retraso y la cancelación, el grupo de afectados se dirigió a la oficina de información de Iberia —matriz de la compañía Air Nostrum— para exigir explicaciones «que nunca nos dieron». Los leoneses tuvieron que recoger de nuevos sus maletas y volver a facturarlas otra vez para poder coger el vuelo a Madrid, que salió sobre las 23.00 horas.

Derecho a reclamación

Entre el grupo de leoneses, un joven en silla de ruedas y una niña pequeña, que no cogieron el avión a Madrid para seguir a León en autobús, opción que sí aceptaron 35 de los 44 afectados. La compañía ofreció la posibilidad de hacer el trayecto, de cambiar el billete para otra fecha o el reembolso del importe del vuelo cancelado.

«Había madres con niños pequeños, una señora enferma y gente pendiente de llegar al día siguiente a su puesto de trabajo», explican los perjudicados por la cancelación del vuelo de Air Nostrum. Desde la compañía indican que cabe la reclamación, ya que la llegada a León excede de las tres horas en relación a la previsión del vuelo directo que hubiera salido de Málaga a las 18.00 horas.

Los leoneses afectados critican que desde la compañía no les explicaran los motivos por los que se cancelaba el avión, que no les informaran adecuadamente de cuál era su situación y que tan sólo insistían en que no habría otro vuelo directo hasta el próximo domingo. Entre los viajeros, vecinos de La Bañeza, de Ponferrada, de Astorga, de San Andrés del Rabanedo o de León capital.

Finalmente fueron casi diez horas de retraso respecto a la llegada inicial prevista, si el vuelo hubiera salido de Málaga a las 18.00 horas como estaba contemplado en el billete de los leoneses. En el caso de los afectados de Ponferrada, su peripecia se alargó una hora más y entre el grupo de perjudicados por la cancelación, jóvenes que llegaron a la capital berciana a las 6.45 horas y que a las 8.00 horas iniciaban su jornada laboral.