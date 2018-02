ALAF pide ayuda al PSOE para conservar el material ferroviario recuperado durante 25 años

Representantes del PSOE de León se han comprometido a realizar tareas de mediación para conseguir que la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, ALAF, pueda continuar con la importantísima labor de recuperación, restauración y conservación del patrimonio ferroviario leonés. El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Diez, el senador Graciliano Palomo y el concejal Luis Miguel García Copete se reunieron ayer con los miembros de la Junta Directiva de ALAF para abrir nuevas vías de colaboración que permitan dar solución a los problemas que tienen actualmente para proteger y exponer el material adquirido en los últimos 25 años tras la caducidad del contrato para usar las instalaciones de Renfe.

“Los miembros de ALAF nos han traslado las dificultades que padecen para preservar y hacer uso del importante volumen de material que poseen en la actualidad, material entre el que destaca la máquina de vapor MIKADO, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León. La Asociación señala como principal problema la imposibilidad de utilizar las instalaciones de Renfe para proteger ese material, dado que el convenio firmado con esta empresa pública, que les permitía la utilización de sus talleres para mantenerlo estacionado y poder realizar trabajos de reparación y mantenimiento, ha finalizado hace ya más de cinco años sin que lo hayan podido renovar, manteniendo en la actualidad parte de este material en el interior de los Talleres Celada, gracias a la colaboración desinteresada que sus propietarios prestan a la Asociación”, explican los responsables del PSOE.

Asimismo, la Asociación lamenta la imposibilidad del uso de ese material a partir de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario en 2005, dado que las exigencias para poder circular por las vías de Adif en cuanto a homologaciones y seguros de responsabilidad son de igual cuantía que para cualquier empresa ferroviaria privada, lo cual evidentemente les impide su uso como trenes turísticos como hacían anteriormente y su utilización para el tradicional Tren de los Reyes Magos.

También señalan que para poder circular con la “MIKADO” sería además necesario efectuar la revisión técnica pendiente, cuyo coste asciende a unos 80.000 euros y contar con un maquinista homologado para conducir esa máquina, homologación que en la actualidad sólo ofrece una empresa sevillana.

Desde el PSOE el concejal García Copete quiere destacar la gran labor que desde la ALAF han hecho, de forma altruista, sus socios durante más de 25 años para restaurar y poner en valor un material ferroviario que, de no ser por esta desinteresada labor, hubiera estado en muchos casos condenado al desguace. Asimismo “entendemos que este patrimonio ferroviario, no puede estar sin una ubicación que le proteja tanto de las inclemencias meteorológicas como de actos vandálicos, sufridos ya en algunos de los vagones, y por ello apoyaremos todas las actuaciones necesarias para que este patrimonio no se pierda para León”, explica el edil socialista.