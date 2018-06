Un alumno leonés recoge 105.000 firmas para exigir una Ebau única

DL | León

El estudiante leonés Roberto Castrillo lleva ya recogidas a través de una plataforma de internet más de 105.800 firmas para exigir al Ministerio de Educación un mismo examen de la Ebau —como se conoce ahora a la selectividad— para todas las comunidades autónomas con el objetivo de que todos los alumnos de España tengan las mismas oportunidades para acceder a una carrera en la universidad. El joven leonés apela a «padres, abuelos, tíos y hermanos» para que pongan fin a las grandes diferencias que existen en los temarios.

El joven espera llegar a las 150.000 firmas, que está recogiendo a través de Change.org, para conseguir una medida que considera «sensata, lógica, justa e igualitaria». Una iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación de Castilla y León, después de que el consejero, Fernando Rey, se haya postulado también en este sentido incidiendo en una prueba única para toda España y que se celebre al mismo tiempo en todas las universidades, a fin de que ningún alumno, por tiempo o por nota, pueda quedarse sin matrícula, sobre todo, en las carreras con más demanda.

El objetivo de Roberto Castrillo es que su propuesta se haga efectiva el próximo año para que así «el chico que quiera ser médico pueda llegar a ser una estrella en su profesión y no le priven de su sueño, que no se vea obligado a estudiar otra carrera porque no le da la nota teniendo más conocimientos que otro que ha obtenido mejor calificación porque la prueba era más sencilla y asequible».

Estándares

El estudiante leonés lamenta que a pesar de que los alumnos han expresado su descontento por este hecho desde muchos puntos de España. De hecho, Castilla y León es una de las comunidades autónomas más exigentes en este aspecto, como indica el joven Roberto Castrillo en la página de recogida de firmas, donde asegura que aquí «estamos en desventaja». Hace tres meses, como también apunta el leonés, la Junta rebajó de 97 a 67 los estándares de la selectividad.

«Teniendo los mismos conocimiento obtenemos menos nota en la Ebau. A pesar de que hemos manifestado nuestro descontento por este hecho desde muchos puntos de España, el Ministerio de Educación no está tomando medidas para evitar que se produzca esta injusticia entre comunidades», destaca Roberto Castrillo en relación a que las autonomías tienen transferidas las competencias de Educación. «El nivel de la prueba de acceso a la universidad debe ajustarse entre las diferentes comunidades autónomas», reclama.