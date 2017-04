Los alumnos plantan tres de sus cinco mesas electorales

A. Calvo | León

Los alumnos tan sólo habían presentado candidaturas al claustro en cinco de sus doce facultades, pero finalmente, ayer tan sólo pudieron votar en la jornada electoral los alumnos de Veterinaria y Biológicas, cuyas mesas se constituyeron fichando a los primeros alumnos que fueron antes de las once y algunos que decidieron participar voluntariamente. Tanto los tres titulares, como sus correspondientes suplentes, en las facultades de Industriales, Económicas y Filosofía no se presentaron, con lo que sus compañeros no pudieron votar a sus candidatos al claustro. Aunque la participación del alumnado fue baja —a las 13.00 horas tan sólo habían votado una veintena de estudiantes en Veterinaria de los 927 con derecho a voto—, los interesados en ejercer su votación en las tres facultades en las que no pudieron hacerlo tendrán ahora un plazo de varios días para depositar su papeleta en Registro de la Universidad.

«Está muy mal que los alumnos no colaboren, son nuestros derechos», indicó Ana Lidia Mejía, que acudió a primera hora a votar con Talía García Rodríguez en Veterinaria y ante la falta de titulares en la mesa tuvieron que asumir esta función. Marina Alonso Vello fue la única que se presentó, a las 9.30 horas, como le habían indicado en el correo que le enviaron hacía diez días.

Sorprendidos también estaban Diego Pérez y Belén Álvarez, cuando buscaron sin resultado la mesa de los estudiantes en Industriales. Aseguraron que no hubo mucha información sobre las elecciones al claustro pero querían ejercer su derecho. «Esto no es serio, en el claustro se debaten temas generales y veo en mi delegado una persona muy capaz», concretó el estudiante de Aeroespacial.

Jornada tranquila

En el resto de las mesas, la jornada transcurrió con normalidad e incluso hubo una alta participación, superando el 80% en el estamento del PDI funcionario. El presidente de la Junta Electora, el catedrático Ángel Alonso, avanzó a última hora de ayer que los resultados definitivos no se conocerán previsiblemente hasta hoy, ya que en caso de empates deberán recurrir a la antigüedad de los candidatos para determinar quién será el claustral. El censo de la Universidad de León está formado por 12.503 personas, repartidas entre estudiantes, PDI funcionario, PDI no funcionario y PAS, cada uno de los cuales elige a sus representantes, que, posteriormente, elegirán quiénes de ellos acudirán al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para la toma de decisiones más importantes de la Universidad.