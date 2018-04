Álvarez emula a Cifuentes con un máster inexistente

C. Fanjul / P. Orive | león

«Espero que lo tengáis atado, compañero, antes de publicarlo». Así se despidió el lunes de uno de los redactores de Diario de León el jefe de prensa del PSOE autonómico, ante las reiteradas preguntas acerca de la validez del Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política del cual presume en su biografía el procurador leonés Óscar Álvarez.

En el Registro General de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde confirman a este periódico que el procurador realizó el Máster, aseguran que se trata de un diploma que acredita que asistió a clase. «No puede tener el Máster por la simple razón de que no tiene ni grado ni licenciatura».

Álvarez es uno de los procuradores leoneses cuya biografía no consta en la página web de las Cortes de Castilla y Léon. Sin embargo, sí aparece en el sitio del PSOE autonómico, en el que se alude a sus «estudios de Relaciones Laborales en la Universidad de León y de Sociología por la Uned». «Yo no he mentido. No dije que fuera licenciado», defiende. En su currículum figura el título de Máster en PNL y en Comunicación Política y Asesoramiento de la Imagen por la Universidad Pontificia de Salamanca, un título que no posee. «No puede poner en su currículum que tiene este máster porque no lo tiene», remarcan desde la Secretaría General de la Upsa, al tiempo que explican que lo único que puede defender es que asistió a las clases, nada más. En los títulos propios, es decisión del director permitir si un alumno puede matricularse. «Lo normal es que se admita a alumnos que están en el último curso del Grado o licenciatura, pero el título no podrán tenerlo hasta que lo finalicen», sentencian.

El propio Óscar Álvarez admitía el lunes que no terminó ningún curso de Relaciones Laborales y que en el caso de Sociología sólo se matriculó, ya que su trabajo le impidió centrarse en los estudios.

Aporta a este periódico datos sobre su máster, como que le costó unos 10.000 euros, que asistió a las clases del mismo durante el curso 2008-09, que realizó las prácticas en universidades de Miami, Honduras y Buenos Aires y que presentó el trabajo pertinente de fin de los estudios. Insiste en que «no es un máster oficial, se trata de una titulación propia de la Pontificia de Salamanca».

No es la única falsedad con la que Álvarez adorna su currículum. Según ha podido saber Diario de León de fuentes de la Universidad Pontificia, tampoco es cierto que haya dado cursos en este centro. Sólo ofreció dos conferencias en 2012 y 2014. Cada una de ellas tuvo una duración de cinco horas y dentro del propio máster de la polémica.

«Hoy hablaré con Tudanca y con Álvarez para ver qué decisión tomamos», dijo ayer el secretario provincial del PSOE, Alfonso Cendón. Admitió que el lunes por la noche el propio Álvarez le llamó para advertirle de que había mentido en su currículum. «Cuando saltó lo de Cifuentes reuní a todos los cargos leoneses para pedirles que si tenían alguna mentira en su biografía o alguna irregularidad, la cambiaran. Y ahora me encuentro con esto».