El anticipo de lo que puede pasar en León: sólo el PP quiere que gobiernen los más votados

El pleno de la Diputación de León aprobó hoy con el único voto a favor del Partido Popular la propuesta en relación con la moción para apoyar la modificación de la ley orgánica de régimen electoral general para que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos.

Fue el portavoz del Grupo Popular, Francisco Castañón, quien apuntó que con esta modificación se pretende “evitar que existan pactos en los que grupos absolutamente minoritarios quieran dejar sin voz a los más votados” así como estudiar que, en el caso de que no haya una mayoría suficientemente clara, se pueda contemplar la opción de realizar una segunda vuelta.

Una segunda vuelta defendida por Coalición por el Bierzo, que mostró su voto negativo a la propuesta y puso como ejemplo en caso del Ayuntamiento de Ponferrada, donde a pesar de ostentar la alcaldía la lista más votada, con siete de 25 concejales, quien gobierna es la oposición.

También en contra se mostró UPL, donde Matías Llorente quien instó al equipo de gobierno a modificar la ley electoral en la Diputación provincial para que “haya votos de toda la provincia y una elección directa de los 25 diputados”.

No fueron los úinicos en contra, ya que tanto el PSOE, como En Común o el concejal no adscrito Joaquín Llamas decidieron votar en contra, mientras que Juan Carlos Fernández se abstuvo al considerar que se trata de un tema “de ámbito nacional” que no afecta tanto a los ayuntamientos pequeños, “donde todos quieren lo mismo”.