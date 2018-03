Un apuñalado en una pelea en la Plaza Mayor

Sea democrático o no, bueno sería que los que merodean indigentes por los alrededores de la Catedral, si no están enfermos, llevarlos a trabajar una huerta 4 horas cada mañana, cultivar hortalizas y patatas para darles de comer, si sobra de la comida venderlas y con el importe repartírselo a ellos. Se evitaría ese espectáculo de alcohólicos y drogadictos gritando y abordando a transeúntes y turistas, exigiendo dinero y borrachos. Ya que la policía no interviene en ese tema, se les vé ahí cada mañana.