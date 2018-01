Araú: dos años a la espera de que Fomento repare los daños y abra el edificio tras 7 años de obras y 6 millones invertidos

Constituye todo un símbolo de Trobajo del Camino. En él se centran las aspiraciones municipales para impulsar la economía, el turismo, las tradiciones y la cultura de San Andrés del Rabanedo. Sin embargo, el edificio Araú, la joya arquitectónica de la zona, lleva parado 26 años. Primero, en 1992, al languidecer como fábrica de embutidos. Ahora, por falta de impulso ministerial para solucionar los flecos de su reforma, finalizada en diciembre de 2015. Por el camino, siete años de obras para rehabilitar el conjunto de cuatro inmuebles que llegaron a ser ruina, donde Adriano Alcorta fundó la famosa chacinería en el siglo XIX, y una inversión de Fomento de 6 millones de euros para recuperar el esplendor de las instalaciones.

Hace dos años, la apertura al público de los 2.291 metros cuadrados parecía inminente, pero problemas de humedades y carpintería han dejado ‘dormidas’ las salas libres para exposiciones, conferencias y empresas, y el auditorio semienterrado con 304 butacas. El Ayuntamiento no ha permanecido de brazos cruzados. Al mes siguiente de darse por finalizada la obra, en enero de 2016, la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, ya remitió un informe al ministerio sobre las deficiencias técnicas y constructivas, pidiendo que la adjudicataria las subsanase.

Sus reivindicaciones, en forma de carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y al secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, junto con una visita a Madrid y la elaboración de dos informes, no han logrado, de momento, que haya fecha para abrir el edificio. El equipo de Gobierno considera que el cierre del inmueble durante dos años, además del perjuicio para los vecinos y vecinas del municipio, que no pueden disfrutarlo, provoca que el conjunto se deteriore cada vez más por no registrar ningún tipo de actividad. «La apertura de Araú es trascendental, no sólo por su potencial como eje cultural y turístico dinamizador para el municipio y su entorno (la ciudad de León), sino también porque dispone de espacio para albergar servicios municipales que actualmente se prestan en locales en régimen de alquiler, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales», estiman.

El último intento de ‘ablandar’ al ministerio se produjo esta misma semana, con una nueva carta a Íñigo de la Serna trasladándole «la preocupación» de la regidora y del conjunto de la ciudadanía de San Andrés por la situación en la que se encuentra el edificio Araú restaurado por el propio Ministerio de Fomento. En la misiva recuerda los contactos Consistorio-Fomento que se han producido en estos dos últimos años para intentar zanjar las deficiencias del inmueble y el compromiso del ministerio de ejecutar el aval dado por la adjudicataria de las obras sin que hasta la fecha se haya producido. En el último trimestre de 2017, la alcaldesa ha mantenido «constantes conversaciones telefónicas» con el subdirector de Arquitectura y Edificación, Francisco Javier Ramón, para resolver el asunto y poder poner en funcionamiento Araú. Recuperar por fin la vieja chacinería para convertirla en un referente turístico y cultural, generador de riqueza y empleo en el municipio.

La factoría goza de la declaración de Bien de Interés Cultural y está catalogada dentro del Patrimonio Histórico del Camino de Santiago.