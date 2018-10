Archivan el caso contra Mario Conde porque su dinero salió de Antibióticos

dl | redacción

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz da por archivada la causa que investigaba a Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal y que le llevó a prisión en abril de 2016 durante dos meses. El juez considera acreditada la versión que dio el expresidente de Banesto respecto al dinero que tenía en Suiza, procedente de la venta de Antibióticos e ingresado en sus cuentas entre 1980 y 1989, tiempo antes de que presidiera la entidad bancaria.

Durante su declaración judicial hace más de dos años, Conde reiteró que repatrió fondos que no tenían nada que ver con Banesto, sino con la venta, a finales de los ochenta, de la leonesa Antibióticos, de la que era accionista mayoritario junto al empresario Juan Abelló.

Ahora, y tras las pesquisas efectuadas, Pedraz concluye que el origen de los fondos está en diversos ingresos efectuados entre 1980 y 1985; de una transferencia de marzo de 1987 por importe de 10,5 millones de dólares por la venta de Antibióticos a la italiana Montedison, y del traspaso en los primeros seis meses de 1989 de fondos cobrados por Conde por intermediación en la venta de Laboratorios Abelló a Merck Sharp & Dohme.

Fue en aquella etapa cuando Mario Conde hizo su gran fortuna. La venta de la farmacéutica le hizo millonario. Tanto, que el dinero conseguido por esta operación le abrió camino para hacerse con Banesto. Se calcula que sacó 13.500 millones de pesetas, más de 80 millones de euros. Juan Abelló, heredero de los laboratorios leoneses, fichó al que hasta entonces era un joven abogado del Estado. Era 1982. Tras deshacerse del resto de socios y con un crédito de 18 millones de euros lanzó una OPA y se hizo con la totalidad de Antibióticos. La fábrica de penicilina ganaba entonces 1,8 millones de euros; cuando la dejó, el beneficio declarado era de 27 millones de euros. De manera oficiosa, se cree que la venta de Antibióticos se realizó por 350 millones de euros, de los que unos 80 habrían ido para el consejero Conde y el doble para su socio Abelló. Pero lo cierto es que nunca se hicieron públicos datos confirmados en esta venta a la italiana Montedison. No en vano, la polémica rodeó las negociaciones, los viajes, las relaciones entre países para que Antibióticos quedase en manos extranjeras.

El Ministerio de Industria quiso frenar esta operación, pero no pudo. Conde consiguió que el magnate Mario Schimberi se reuniera con Felipe González. Poco después, el Consejo de Ministros daba luz verde a esta venta, que no quedó ajena a la polémica, principalmente en Italia, donde se investigó la compra de Montedison en el marco de la operación Manos Limpias por el pago de comisiones. Después de años, ya en 1992, el Ministerio de Economía abrió un expediente contra antiguos accionistas de Antibióticos por impagos de impuestos en operaciones anteriores a la venta de Montedison. Hacienda reclamaba a Conde y Abelló, entre otros, más de 50 millones de euros por nueve operaciones. Diez años después, el Supremo condenaba a Mario Conde a 20 años de prisión por estafa y al pago de 27 millones de euros que nunca pagó al declararse insolvente. De ahí que la aparición de millones de euros en cuentas de Suiza y Reino Unido le devolviera a prisión nuevamente en 2016; sólo dos meses, puesto que 300.000 euros de fianza puestos por amigos, entre ellos el leonés Jaime Alonso García, le permitieron salir de la cárcel.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin embargo, archiva ahora la causa que investigaba al expresidente de Banesto al considerar que no está debidamente justificado que hubiese estafa y blanqueo de 13 millones de euros desde 1999. La Agencia Tributaria descartó en abril de este año que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni se generaron rentas susceptibles de tributar. Posteriormente, en otro informe complementario conocido la semana pasada, tampoco vio indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987. Por ello, el magistrado asegura que «el dinero no tiene un origen relevante para el proceso, pues sería anterior a Banesto», tal y como indicaba el perito judicial.

Así se cierra una investigación que ha durado dos años y medio y que ha incluido numerosas comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención de Mario Conde y su hija. También se queda en nada todo lo que se le atribuyó entonces, como pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales. Tampoco son irregulares otros fondos procedentes de una inversión inmobiliaria en Londres devengados entre 1994 y finales 2009, y de la venta del inmueble en 2010. Del mismo modo, al no haberse acreditado la comisión de los citados delitos, «no puede apreciarse el delito de organización criminal al no existir fin delictivo», por lo que se archiva la causa en relación al resto de investigados.

Junto con el exbanquero fueron acusados sus hijos Alejandra y Mario Conde Arroyo, así como el esposo de la primera, Fernando Guasch. Asimismo, figuraban varios nombres como colaboradores en las entregas realizadas de dinero en efectivo.