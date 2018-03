Armunia podrá alquilar o vender para uso industrial la parcela de Soto

álvaro caballero | león

En mitad del pueblo, a escasos metros del parque tecnológico pero desconectada de la infraestructura, Armunia se encuentra después de 50 años con 8.670 metros cuadrados en propiedad para sacarles un beneficio mediante la concesión d demanial o la venta. No son terrenos para la construcción de viviendas, ni para la ejecución de un parque, sino que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los cataloga como uso industrial. No perderán esta concepción. No habrá cambio, sino que se mantendrán como están en el ordenamiento, pero sin la carga de las ruinas que soportan, como recalcó ayer el alcalde, Antonio Silván, después de visitar la parcela de las antiguas Tapicerías Soto. La factura de la limpieza, adecentamiento y cierre, que asciende a 250.000 euros, será asumida por el consistorio, pero será la junta vecinal la que mantenga la titularidad, a pesar de que el pedáneo había mostrado su intención de desprenderse de una propiedad que lleva consigo el pago de una factura por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cerca de 11.000 euros anuales.

La actuación, que se sustenta en una alegación a los presupuestos de 2017 defendida por Ciudadanos, comenzará «en el mes de abril», como citó Silván, quien abundó en que los trabajos estarán listos «en el plazo de dos meses». El regidor recalcó que se trata de «una reivindicación histórica que toca a su fin de acuerdo al compromiso asumido con los vecinos», que verán cómo se lleva adelante el «plan de demolición de las edificaciones, limpieza especial del solar, porque muchos escombros son uralita, y el cerramiento de la finca». «Sólo ver cómo está el solar en relación a la salubridad y la imagen demuestra que era necesario», concedió el regidor, que estuvo acompañado por los portavoces de las asociaciones vecinales.

Silván insistió en que no querían «para nada que la junta vecinal perdiera el solar», por lo cual «se restituirá la propiedad» gracias al acuerdo por el que la administración municipal asume la factura. Pese a que no se apuntará en el inventario de bienes del consistorio, el alcalde apuntó el Ayuntamiento «ofrecerá» la parcela a los empresarios que se muestren interesados, gracias a que «tienen un uso industrial en el planteamiento». «Que esté sin ese uso no beneficia a nadie», reseñó el primer edil, quien concedió que fuera del entendimiento para este proyecto no hay ningún otro para aliviar la factura del IBI que tiene que afrontar la pedanía.

El horizonte abierto por el Ayuntamiento de León acaba con un problema que se había cronificado, más si cabe desde que Tapicerías Soto cesó por completo en su actividad en julio de 2010, tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto dos años antes. La empresa se había asentado en la parcela de Armunia en el año 1968, cuando se acordó la cesión demanial durante 50 años. Como contraprestación, la pedanía, que se fusionó con el Ayuntamiento de León en 1970, cobraba un alquiler de apenas 458 euros por anualidad. Ahora, si prospera la iniciativa, podrá recibir un beneficio mucho mayor y librarse de la carga que le acarrea el IBI.