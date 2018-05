Los arquitectos llevan a Ayuntamiento y Diputación medidas para agilizar licencias

maría j. muñiz | león

El Colegio de Arquitectos de León (Coal) tiene previsto presentar tanto al Ayuntamiento de León como a la Diputación Provincial una serie de medidas que contribuirían a agilizar la tramitación de las licencias de obra, con el fin de evitar retrasos en la puesta en marcha de promociones, mejoras o iniciativas empresariales. El decano del Coal, José María García de Acilu, destaca que en el caso del Ayuntamiento de la capital la tramitación de las licencias «es muy ágil si no hay incidencias, en un mes suele resolverse. En caso de devolución de los expedientes, depende de lo que se tarde en resolverlos, pero no es especialmente costoso en tiempo si la incidencia es subsanable». No es la realidad de todos los ayuntamientos, y en todo caso parte de la burocracia podría resolverse con mayor celeridad, por lo que los arquitectos han iniciado una ronda de contactos con los responsables de la gestión municipal para proponer una serie de medidas que contribuirían a acortar los plazos, y con ello a incentivar la actividad económica.

El Coal, que abarca las delegaciones de León, Salamanca, Palencia y Zamora, ha realizado un informe que recoge el porcentaje de expedientes de solicitud de licencia de obra que registraron algún tipo de incidencia. León es la segunda capital que pone más pegas, aunque con un 17% de los expedientes devueltos para correcciones está muy lejos del 36% de Zamora, provincia en la que las exigencias de los técnicos municipales llegaron a rechazar hasta el 45% de los expedientes presentados en 2015. Precisamente el caso zamorano puso en alerta a los arquitectos, ya que según García Acilu «el retraso puede sumar más de un año, lo que en el caso por ejemplo de los negocios puede llevar a muchos de ellos a desistir o a trasladarse a otras provincias, incluso llevar a la ruina a quienes ya estén pagando alquileres y no puedan iniciar la actividad».

El caso leonés, asegura el decano, está en la media del país. Salvo casos puntuales como el registrado recientemente en Ponferrada, donde la falta de técnicos provocó un «tapón» de expedientes que está ya en vías de solución. De cualquier forma, en todos los casos los plazos pueden mejorarse, y el Coal tiene ya un calendario de reuniones con ayuntamientos de su zona de influencia para poner en marcha medidas que, de mostrar su eficacia, se trasladarán al resto de los municipios.

«Lo ideal es llegar a la situación catalana, en la que las licencias son automáticas después del visado del colegio. Se trata de una exigencia mucho mayor que la de las licencias actuales, pero al final compensa porque es mucho más rápida. No creo que vayamos a llegar a tal nivel de confianza de las instituciones en los arquitectos, pero hay fórmulas intermedias que pueden ayudar mucho, porque nuestras organizaciones son más ágiles a la hora de hacer llegar los expedientes y sus modificaciones».

García Acilu reconoce que parte de las devoluciones de licencias se debe a interpretaciones de los arquitectos que no concuerdan con la legislación urbanística o las especificidades municipales, que generan todo un entramado normativo complicado de gestionar. «Pero también es cierto que en muchos casos se están supervisando los expedientes por encima de esa normativa, entrando en cuestiones que son responsabilidad del arquitecto, no municipal. Y eso ralentiza enormemente los procesos. De alguna manera en los últimos años se ha pasado de una cierta permisividad a una exhaustividad que lleva a retrasos que perjudican sobre todo a los ciudadanos y los emprendedores».

La solución pasa por «sentarnos a buscar respuestas y poner cada colectivo su granito de arena para que las gestiones no se retrasen más allá de lo estrictamente necesario. Porque al final mucho días se pierden en el trámite de llevar la documentación de un departamento a otro, y eso es subsanable».

El año pasado las licencias urbanísticas solicitadas después del visado del colegio encontraron incidencias en un 36% de los casos en los expedientes tramitados en Zamora, un 17% en León, un 14% en Salamanca y un 8% en Palencia, la más ágil de las cuatro en la concesión de permisos de obra.