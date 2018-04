Así es el nuevo mercadeo en la Universidad: Cifuentes y más

El presunto título de Máster de Cristina Cifuentes ha desatado decenas de polémicas en las que el sistema de la universidad española queda en entredicho. A las sospechas de favoritismo y endogamia que siempre han sobrevolado el mundo de la educación superior se ha unido la de fraude y falsificación de documento público en un ciclón que amenaza con llevarse por delante la honorabilidad del sistema universitario. Ayer se unió al maremágnum una polémica acerca de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Según publicaba el periodista Segundo Sanz en Voz Pópuli, Miguel Sebastián habría confesado en un foro privado que el grueso del libro del exsecretario general socialista, donde plasmó su tesis doctoral, fue realizado con papeles de aquel departamento gubernamental. "El 90% del libro se lo hicimos en el Ministerio (de Industria), vino a decir Sebastián en dicha tertulia", se asegura en el artículo publicado el 16 de abril del año pasado.

Ayer mismo, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, quitaba importancia al caso de la presidenta de la comunidad de Madrid. "¿Cuál es el problema?", espetó, para defender a continuación que el hecho de que su máster fuera o no real no afectaba a su gestión.

En internet pululan decenas de sitios web que realizan a la carta tesis doctorales, trabajos de fin de máster y de fin de grado a cambio de un precio que oscila entre los tres mil y los diez mil euros, según la calidad del trabajo y los plazos. Este periódico se ha puesto en contacto con algunas de ellas. Todas ellas solicitan que se cumplimente un formulario online tras el cual detallan los tiempos y van perfilando las características económicas de acuerdo a las pretensiones del comprador: «Acabo de ver que nos has mandado la información del formulario de nuestra pagina web. Antes de nada, para poder evaluar tu trabajo y mandarte un presupuesto, necesitaría que me mandases la guía docente de tu trabajo para poder seguir las pautas y no redactar en vano. De esta forma es para nosotros mucho mas fácil trabajar y te podremos ayudar mejor», manifiesta la persona de contacto de la empresa. Asimismo, subraya que trabajan en base a una división del trabajo a lo largo del tiempo, y dejan claro que lo mismo ocurre con los pagos: «para que tú puedas primero, estudiarlo mejor y, segundo, facilitarte el pago y que no sea todo de una vez ni la mitad ni un porcentaje elevado, siempre sería una parte proporcional al numero de paginas que se entregaría».

Por otro lado, «y una vez el acuerdo se ha establecido», se comprometen a que uno de sus especialistas se ponga en contacto con el comprador para hacerse cargo del trabajo, «para que de esta forma compruebes el nivel de nuestros profesionales y puedas quedarte tranquila». Por último, precisan que las entregas del trabajo serían «pautadas» y se harían cargo del «feedback del profesor». «Comenzaríamos a redactar y a corregir todas las indicaciones que nos dijera tu tutor y de esta forma avanzaríamos», finalizan la misiva.

Los responsables de la Universidad coinciden en subrayar que nada así podría ocurrir en León. Ana Isabel Álvarez de Felipe, vicerrectora de Investigación, explica que los nuevos planes del Doctorado exigen que haya tutores y una comisión académica que supervisen el proyecto de manera mensual. Además, se realizan informes de cómo se desarrolla la tesis y hay un seguimiento pormenorizado de las actividades que el doctorando desarrolla. «Es una solución muy beneficiosa porque antes la relación se restringía al director y al tesinando», asegura.

En similares términos habla Miguel Ángel Ferrero, director de la Escuela de Doctorado. Ferrero García defiende que no es muy probable que algo así pudiera ocurrir en la Universidad de León. «Para ello, debería haber connivencia de la comisión académica, del tutor, de los directores y, después, del tribunal, algo que, es ciertamente complicado», manifiesta el profesor, que precisa que es un hecho que hay tesis de mayor y menor calidad. «No es posible ponerse una venda y ver como de año en año hay un alumno que no hace nada. Desde luego, a mí no me consta en ningún caso», afirma.

Considera que, sin embargo, puede que esta posibilidad se de en los Trabajos de Fin de Master, pero insiste en que las tesis doctorales resultan casi imposibles de plagiar. «La presentación de las tesis emana de cada título de doctorado, tiene una memoria de verificación y la calidad y criterios están muy medidos», sostiene al tiempo que precisa que la Universidad de León tiene su propia normativa que fija la calidad mínima que ha de mantener. Asimismo, todos los estudiantes de doctorado están obligados a realizar una serie de actividades que suben a un programa ad hoc.

En cuanto al caso Cifuentes, Miguel Ángel Ferrero explica que resultaría complicado que ocurriera porque una de las características de los máster es que tienen un escaso número de alumnos, un extremo que permite, según su propia experiencia, realizar varios tipos de evaluaciones. «Dese cuenta de que, tan sólo de una asignatura, hay 30 horas presenciales», subraya, al tiempo que califica de «peligrosa» la corrupción en la Universidad de León. «Aquí nos conocemos todos», dice. Nadie puede decir que eso no vaya a ocurrir, pero yo no tengo constancia de nada parecido», dice. Además, deja claro que en León hay sistemas antiplagio que hacen muy difícil que el fraude cuele. «De hecho, lo primero que hacemos cuando un alumno se matricula en los cursos de Doctorado es obligarle a que firme un compromiso. Cada vez hay más cortafuegos», termina.

El director del Área de Estudios de Postgrado, José Luis Vázquez Burguete, infiere del caso Cifuentes que «todo es imposible». «Todo lo que cuenta tiene muchas lagunas. Para empezar, es imposible que nadie se matricule tres meses después en un máster. Cómo máximo, se puede faltar una semana y siempre cubriendo el 80% de presencia», explica. Asimismo, subraya que hay máster presenciales, semipresenciales y vituales, u online, con lo que la presidenta de la Comunidad podría haber elegido cualquiera de ellos. Por otro lado, cualquier modalidad de máster tiene que presentar el TFM de forma presencial, incluso los que se han cursado de manera virtual, y se desarrolla durante un tiempo que fluctúa entre la media hora y los 45 minutos. Asimismo, considera difícil que un trabajo de Fin de Máster no se encuentre — «no olvide que se realiza una copia en papel y otra virtual»— y asegura que el reglamento marca que la universidad debe conservar el trabajo durante seis años.

Uno de los profesores que más años lleva en la Universidad, y que prefiere mantener el anonimato, afirma, sin embargo, que también en la Universidad de León se ha dado el caso de alumnos que han accedido al máster tres meses después de comenzado el mismo. "Eso sí, siempre que el curso en cuestión no tenga números clausus y con un mínimo de diez alumnos", precisa. Además, destaca que si el máster es presencial, "cuela" si el alumno asiste al 20% de las clases, un caso similar al del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. "Por lo general, lo suples con un trabajo", explica y asegura que si los profesores hubieran querido, Cristina Cifuentes habría tenido que asistir a las clases. Además, deja claro que la Universidad siempre tiene en custodia los Trabajos de Fin de Máster, cuya conservación no suele ser inferior a los seis años. "Nosotros pedimos una copia en cedé y otra en formato escrito", manifiesta.

Otro de los expertos de la Universidad de León coincide con el anterior en la posibilidad de que los alumnos se matriculen tarde. "Verá, con la crisis se puso en marcha un sistema al que se llamó matrícula fraccionada. Surgió en un momento complicado porque tanto las universidades como los estudiantes estábamos caninos", explica, y añade que podría darse este tipo de "procedimiento extraordinario". Igualmente, considera que la convalidación de varias asignaturas también entra dentro de la legalidad y subraya que en el caso de Pablo Casado se da la circunstancia de que llegaba de una carrera de cinco años. "Ese último curso que ahora no existe en los grados es el quid de la cuestión", sostiene, si bien deja claro que ni el Trabajo de Fin de Máster ni de Fin de Grado son convalidables. "¡Ah, y se tienen que guardar para siempre. No ocurre lo mismo con las evidencias del curso, como exámenes o trabajos, que tan sólo se custodian por un plazo que oscila entre uno y dos años".