La Audiencia absuelve a una mujer de una agresión a la novia de su exyerno

miguel ángel zamora | león

La Audiencia Provincial de León estimó el recurso de apelación presentado por una vecina de León, condenada a una multa de tres meses a razón de diez euros diarios (900 euros) que supuestamente acudió junto a su hija a la clínica donde trabajaba la nueva novia de su ex yerno para agredirla. Las dos fueron acusadas y condenadas por la jueza instructora, pero ahora desde el Palacio de Justicia se entiende que el delito ha prescrito y que no hay pruebas suficientes para acreditar su existencia, en el caso de la madre.

La sentencia da por probado que el día 17 de marzo de 2016 la hija llamó por teléfono a la nueva novia de su exmarido, diciéndole: «Soy la mujer de Fulanito, puta y te vas a enterar». Dos días después, empezó a enviar mensajes de texto a la víctima con expresiones como: «Te vas a enterar», o «Te voy a buscar».

La denunciada atribuyó a la denunciante una relación sentimental con su ex marido.

El día 30 de marzo de 2016, la agredida se encontraba en el exterior de una clínica y se llegó en un coche la condenada, acompañada de su madre, agrediendo ambas a la joven y causándole lesiones que precisaron para su curación de una asistencia facultativa, sin posterior tratamiento médico, habiendo invertido en su curación dos días, que no estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales, y no le dejaron secuelas.

ERROR DE VALORACIÓN

La Audiencia considera que debe estimar el recurso presentado por la madre «porque la declaración de la víctima no puede ser tenida en cuenta, por sus contradicciones, y no decir la verdad por las malas relaciones entre la familia de la ex pareja de la hija y la posterior pareja de la denunciante, sin que las declaraciones de los testigos presentados por la denunciante, tampoco puedan tenerse en cuenta a la hora de identificarlas como las autoras de la agresión denunciada. Por lo que no se ha conseguido desvirtuar la presunción de inocencia de la apelante, con la consiguiente absolución de la misma».

Hay desde su punto de vista un error de valoración en cuanto a las supuestas amenazas atribuidas a la hija «pues no consta suficientemente acreditado que los mensajes en los que vienen a basarse las mismas sean verdaderos, pudiendo ser fácilmente modificados».

PRESCRITAS LAS AMENAZAS

Hay que considerar prescrito supuesto delito leve de amenazas «ya que, una vez presentada la denuncia ante la Policía Local, por las amenazas acontecidas el 17 de marzo de 2016, ni desde el auto de 6 de mayo de 2016, por el que se incoan las diligencias previas, ni posteriormente en el resto de proveídos, y diligencias y citaciones a juicio, se hace la más mínima mención a dichas amenazas y a la autora de las mismas.

No fue hasta el momento de celebrarse el juicio oral, cuando novedosamente, se planteó la acusación, trascurrido más de un año, con la consecuencia de tener prescritas referidas presuntas amenazas».