La Audiencia decidirá el 18 sobre la continuidad en prisión del Bicho

dl | león

La Audiencia Provincial de León verá el próximo día 18 de diciembre, a partir de las 14.00 horas la revisión de la prórroga de la prisión decretada para José Ignacio Tellechea Larralde, encarcelado como autor del crimen del Húmedo, en el que un joven falleció apuñalado tras una discusión a la puerta de un pub de la zona de copas de la capital. Un jurado popular lo declaró culpable y desde entonces, ‘El Bicho’ permanece en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro.

La vista es una cuestión de mero procedimiento. El condenado se encuentra en situación de prisión preventiva a la espera de que el Tribunal Supremo dictamine sobre el recurso de amparo presentado por la defensa del acusado, que entiende que no hay pruebas de cargo suficientes como para sostener su condena. Sus letrados sostienen que mientras la sentencia no sea firme, no se le puede privar de la libertad. La Fiscalía y la acusación particular entienden que sería muy peligroso sacarlo de la cárcel en la que se encuentra, dada la elevada pena que pesa sobre él.

El sospechoso ingresó en prisión el 22 de febrero de este año, tras decretarlo la Audiencia por el riesgo de fuga que comportaba la confirmación en Burgos de la sentencia dictada en León.

El jurado popular encargado del caso consideró probado que ‘El Bicho’ apuñaló a la víctima, que previamente había discutido con un primo suyo, causándole una herida en el abdomen que resultó ser mortal. También consideraron probado que una persona, que declaró durante el juicio como testigo protegido, presenció la agresión y posteriormente le reconoció tanto en fotografía como en una rueda posterior en dependencias judiciales. En cuanto a la participación del segundo de los acusados, ‘Pinocho’, el jurado popular consideró probado que éste tenía conocimiento de que ‘El Bicho’ había apuñalado al fallecido y le ayudó a eludir la investigación policial y también a huir, a pesar de encontrarse en busca y captura.