La Audiencia desestima un recurso sobre el aforamiento de Maíllo

El caso por las presuntas irregularidades en la concesión de los créditos concedidos al ex presidente de Caja España, Santos Llamas, sigue sorteando obstáculos.



La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación que la defensa de ex consejeros de Caja España Alfredo Fernández Salvadores, Artemio Domínguez González, Alejandro Menéndez Moreno y Juan Elicio Fierro presentó para que se anulara la providencia del Juzgado número 5 de León que reclamaba la presentación de la condición de aforado del diputado nacional y número tres del PP Fernando Martínez Maíllo. El pasado de enero, la juez solicitó a los abogados de los investigados en la causa por un presunto delito societario la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostentaba la condición de aforado y les daba tres días para acreditarlo. Días después, el 15 de enero, la defensa de los citados ex consejeros presentaba un recurso de reforma ante el Juzgado en el que solicitaba la anulación de la providencia y el sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas. Sin embargo, este recurso fue desestimado el 13 de febrero.





En el auto, los magistrados subrayan que el recurso de apelación no puede ser estimado a causa de la falta de gravamen para los recurrentes, “los cuales no pueden encontrar ninguna afección o daño para sus derechos en una resolución que pretende hacer efectivo un necesario flujo de información de las partes al órgano judicial, a fin de que éste pueda delimitar la competencia”.



Asimismo, el auto de la Audiencia Provincial enfatiza en que la competencia del Tribunal Supremo, en el caso de los aforados, no exime al Juzgado Instructor competente de iniciar y avanzar en la investigación, en todo lo que no comporte declaración de aforado ni restricción de sus derechos, “hasta que se encuentre en condiciones de apreciar si existen o no indicios que le permitan sostener la imputación contra el mismo de manera de manera individualizada.”



El abogado de la acusación, Alberto López, considera que el recurso no es más que una estrategia procesal con la cual los abogados de la defensa tratan de lograr un archivo definitivo o la prescripción de algunos de los delitos que se investigan.