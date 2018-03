La Audiencia obliga a Ceiss a pagar las preferentes a una familia vulnerable

maría j. muñiz | león

Ha sido uno de los casos que más ha impactado a la Plataforma de Afectados por las Preferentes de León, y se resuelve finalmente con una sensación agridulce: la Audiencia Provincial de León ratifica la condena a la entidad a devolver a una familia todos los ahorros que invirtieron en participaciones preferentes de Banco Ceiss, y que luego canjearon por acciones de Unicaja Banco. En el proceso perdieron el 96% de lo invertido. Un caso especialmente lacerante porque los 66.000 euros invertidos inicialmente (atendiendo a lo largo de todo el proceso los consejos de los responsables de la entidad) no sólo eran los ahorros de todo la vida, sino el esfuerzo por dejar una cantidad que permitiera a su hijo garantizarse una atención cuando los padres faltaran.

Padres octogenarios y enfermos, que han visto cómo los productos comercializados de forma dudosa han amargado sus últimos años de vida. Ambos miembros del matrimonio tienen minusvalías reconocidas, y su único hijo una discapacidad de nacimiento que requiere atención, y cuyo futuro ha sido la preocupación única de los progenitores.

Incluso el padre llegó a escribir al presidente de Ceiss explicándole su situación, y pidiéndole que le devolvieran «lo que buenamente pudieran, porque no tenía intención de causar ningún perjuicio a la caja».

En febrero del año pasado el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de León les dio la razón, pero, a pesar del drama familiar que se vivía, la entidad recurrió el pago ante la Audiencia Provincial.

Ahora, por fin, la familia ha recibido el dinero invertido. Lo que nadie podrá devolverles es el coste que les ha supuesto el sufrimiento y la preocupación de los últimos años.

Las participaciones preferentes se suscribieron en noviembre de 2004, por un importe de 66.000 euros. En diciembre de 2013 se canjearon los bonos convertibles de Banco Ceiss en que se habían convertido (con una pérdida del 60% de lo invertido) por bonos convertibles de Unicaja (que dejaron en menos del 4% el patrimonio inicialmente entregado).

El Juzgado declaró nula la orden de compra y las actuaciones posteriores, dejando claro que la familia afectada no reunía bajo ningún concepto el perfil de riesgo que suponen las preferentes, y que ellos no sólo desconocían sino que no tenían capacidad alguna para entender.