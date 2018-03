La Audiencia ordena reabrir la causa contra el anterior director de Correos

miguel ángel zamora | león

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha ordenado la reapertura de la causa abierta contra el anterior director de Correos, al que se acusaba de un supuesto delito de falsificación en documento mercantil y de malversación de caudales públicos, por entender que a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 2 de los de León decretó el sobreseimiento provisional, procede volver a investigar sobre lo ocurrido.

La Audiencia Provincial exonera de cualquier responsabilidad penal a uno de los empleados de Correos, representado por Robher Asesores, por entender que no tuvo participación en los hechos. Se trataba de esclarecer la supuesta desaparición de 39.000 euros correspondientes a facturas cobradas a diferentes proveedores y presuntamente no ingresadas en la contabilidad.

Con motivo de una auditoría ordinaria practicada en la oficina principal de Correos en León, en el mes de octubre del año 2.013 «se detectaron numerosas irregularidades que afectaban tanto a la aplicación de las directrices del proceso de control contable, así como a la operativa de Bancorreos, en la citada oficina», irregularidades de las que serían, en principio, responsables el director de la citada oficina y un gestor ahora apartado del procedimiento por entender que su conducta fue correcta.

Los inspectores entienden que el anterior director «habría emitido y entregado a diversos clientes de la sociedad, de manera sistemática, facturas por realización de servicios (envíos postales) que están al margen de la aplicación informática IRIS aprobada oficialmente, incumpliendo la normativa y procedimientos establecidos y originando un importante riesgo a la integridad de los ingresos a percibir por Correos. Tal mecánica podría haber afectado a múltiples clientes».

«Tras la práctica de las diligencias de investigación ya mencionadas, que no dudamos en calificar de totalmente insuficientes, el Juzgado de Instrucción nº 2 de León dictó el auto ahora objeto de recurso, de fecha 26 de Enero de 2.017, en el que se decreta el sobreseimiento de la causa, por entender no debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados, con el pobre argumento de que faltaría el elemento subjetivo del tipo (no se especifica respecto de qué delito en concreto) por parte del anterior director de Correos, puesto que la única intención del mismo, se supone que con la mecánica operativa indicada en la denuncia, era la de «cuadrar las distintas cajas como consecuencia de algún billete falso, no sufriendo Correos ningún perjuicio económico».

«Malamente puede decirse que no está justificada la perpetración del delito denunciado» dice la Audiencia, «cuando a la vista de los datos indiciarios se deduce exactamente lo contrario». Se ordena reabrir la causa.